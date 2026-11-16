Afrique: Ligue des champions féminine CAF - L'AS FAR remporte le titre et venge son équipe masculine contre le Mamelodi Sundowns

15 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Yohann Le Coz

L'AS FAR est officiellement le club le plus titré du continent africain chez les femmes. Avec un troisième titre remporté en Ligue des champions contre le Mamelodi Sundowns (3-1) ce dimanche 15 novembre, elle sont montées sur le toit du continent et ont vengé leurs homologues masculins.

Il s'agissait de deux grandes habituées. Les deux équipes les plus titrées de la Ligue des champions féminine, avec deux titres de part et d'autre, les deux équipes qui se sont le plus rencontrées de l'histoire du tournoi (4e confrontation), une deuxième finale l'une contre l'autre... avec, en toile de fond, la victoire du Mamelodi Sundowns contre le FAR Rabat en finale de la Ligue des champions masculine en mai dernier. Il ne manque rien. Le tableau était parfait pour porter l'enjeu de cette finale de la Ligue des champions féminine au sommet.

Et les Marocaines ont fini par venger leurs homologues masculins, avec une victoire 3-1, à Ismailia. Imane Touriss a ouvert le score grâce à une bonne frappe depuis l'entrée de la surface (23e), après une bonne récupération haute sur un pressing. L'égalisation est venue rapidement, d'une frappe audacieuse de Refile Tholakele (25e) depuis la gauche, dans un angle difficile. Mais les Sud-Africaines ont eu beau revenir vite au score, elles n'ont pas pu masquer la supériorité des Marocaines sur ce match. Hiba Youssoufi a inscrit le but du 2-1 quelques minutes avant la mi-temps. Puis Touriss a fait le break après un très bon travail de Fatima Tagnaout sur le côté droit.

« Deux clubs extrêmement bien structurés »

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Une victoire qui a un goût de consécration pour les Marocaines. Avec ce titre, le club de Rabat devient le plus titré d'Afrique en Ligue des champions chez les féminines. Et devance désormais d'une unité leurs rivales sud-africaines, surtout après les avoir déjà battues 4-0 en finale en 2022. Il y aura évidemment d'autres duels entre les « deux gros clubs du football continental africain chez les femmes », comme les qualifie Frank Simon, rédacteur en chef du site 2022Mag et spécialiste du football africain.

Il s'agit de « deux équipes constellées de joueuses internationales. Ce sont deux clubs extrêmement bien structurés, ce n'est pas un hasard si la finale des femmes est la même que la finale des hommes », insiste Frank Simon au micro de Victor Missistrano. Justement, le Mamelodi a raté l'occasion de devenir la première équipe de l'histoire à remporter la Ligue des champions chez les femmes et les hommes la même année. Une opportunité qui ne devrait pas se représenter de si tôt. Voilà que c'est au tour des Sud-Africaines d'avoir une bonne raison de se venger, la prochaine fois qu'elles croiseront la route de l'AS FAR.

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