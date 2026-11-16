Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se retrouvent ce lundi 16 novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge, pour désigner le prochain Secrétaire général de l'organisation. Après la confirmation du retrait de la candidature de Juliana Lumumba, trois personnalités sont annoncées dans la course, dont la Rwandaise Louise Mushikiwabo, candidate à sa propre succession. Une élection particulièrement suivie à Kinshasa, dans un contexte de tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda.

Choix diplomatique fort

La participation du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ce sommet témoigne de l'importance que la RDC accorde à cette échéance. Pour Kinshasa, cette rencontre représente aussi une occasion de faire entendre sa voix sur les grandes questions qui préoccupent l'espace francophone.

Le futur patron de la Francophonie aura plusieurs défis à relever. La promotion de la langue française, le renforcement de la coopération entre les États membres, l'éducation, l'emploi des jeunes et la défense des valeurs démocratiques figurent parmi les principaux chantiers qui attendent le prochain responsable.

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Le contexte international rend également cette responsabilité plus importante. Les conflits, les crises politiques et les tensions entre certains États membres mettent à l'épreuve la capacité de l'OIF à jouer pleinement son rôle dans la recherche de la paix et la promotion du dialogue.

Placée sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », cette rencontre de Phnom Penh intervient donc à un moment où la Francophonie est appelée à donner davantage de sens à ses engagements.

Ce lundi, le choix des dirigeants permettra de connaître la personnalité appelée à conduire cette organisation pour les quatre prochaines années. Pour la RDC, l'enjeu est aussi diplomatique : faire valoir ses ambitions tout en défendant ses intérêts dans un espace francophone où les équilibres politiques restent particulièrement sensibles.