Tunisie: Nafti rencontre la communauté tunisienne à Accra

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré samedi des membres de la communauté tunisienne établie au Ghana, en présence de l'ambassadeur de Tunisie à Accra, Mohsen Al Antit.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la participation du ministre aux travaux de la 27e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, organisée dans la capitale ghanéenne.

A cette occasion, Mohamed Ali Nafti a souligné l'attention particulière accordée par le président de la République, Kaïs Saïed, aux Tunisiens résidant à l'étranger, ainsi que sa volonté de veiller à leurs préoccupations et de faciliter leurs démarches.

Il a également indiqué que le ministère oeuvre à améliorer davantage les services consulaires et à renforcer les mécanismes de communication avec les membres de la diaspora.

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lLe ministre a par ailleurs rappelé les liens historiques entre la Tunisie et le Ghana, notamment leur engagement commun dans les luttes de libération et d'indépendance, ainsi que leur attachement à la construction d'une Afrique unie.

Il a appelé les membres de la communauté tunisienne à contribuer au rayonnement de l'image de leur pays au Ghana et à soutenir, chacun dans son domaine, les efforts de développement national et le renforcement de la coopération bilatérale dans différents secteurs.

De leur côté, les Tunisiens établis au Ghana ont exprimé leur attachement à leur pays et salué cette initiative, qu'ils considèrent comme un témoignage des liens étroits entre la Tunisie et ses ressortissants à l'étranger. Ils ont réaffirmé leur volonté de continuer à jouer un rôle de passerelle entre les deux pays.