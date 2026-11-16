Tunisie: Secteur agricole - L'enjeu de produire durablement

t('Face aux défis liés à l'accroissement de la production agricole, à la raréfaction des ressources et aux changements climatiques, les nouvelles technologies et le savoir agroécologique s'imposent aujourd'hui comme des leviers incontournables pour relever un défi majeur : produire davantage tout en mobilisant moins de ressources.

L'amélioration de la production agricole en Tunisie et son adaptation aux changements climatiques passent par l'intégration des nouvelles technologies, mais aussi par la valorisation et la mise en application des acquis scientifiques dans ce domaine.

C'est, en substance, ce qu'a souligné le Pr Mehdi Ben Mimoun, expert en agronomie, en écophysiologie végétale et en transition agroécologique, lors de son intervention dans le cadre d'un débat consacré à l'IA et à la production durable, organisé récemment à l'occasion de l'édition 2026 du Salon de l'économie verte, de la finance responsable et du développement durable. Dressant un état des lieux du secteur agricole, l'expert a rappelé que l'agriculture tunisienne fait face, depuis des années, à deux contraintes chroniques, en l'occurrence la rareté des ressources hydriques et la dégradation de la fertilité des sols.

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En effet, Pr Ben Mimoun a expliqué que seuls 10 % de la superficie agricole en Tunisie sont irrigués. Même lorsque les ressources hydriques sont disponibles, elles se caractérisent souvent par un problème de salinité, explique-t-il. Quant à la dégradation de la fertilité des sols, elle se traduit, d'après ses explications, par un faible taux de matière organique, pourtant déterminante dans le processus de rétention de l'eau et des éléments minéraux. Autant de facteurs qui affectent directement la capacité productive des sols.

L'expert a, en outre, souligné que les changements climatiques, dont les effets se font aujourd'hui de plus en plus ressentir, notamment à travers des hivers plus chauds, sont susceptibles d'aggraver ces contraintes. Ces facteurs ne constituent toutefois pas une fatalité. Pr Ben Mimoun a, à cet égard, indiqué que des solutions existent pour préserver et améliorer la production agricole.

Des techniques qui ont fait leurs preuves

Prenant l'exemple de la filière céréalière, il a notamment évoqué la technique de la rotation des cultures, qui permet d'améliorer la fertilité des sols, même si elle présente certaines limites en matière de rentabilité économique pour l'agriculteur. Il a expliqué que la production de légumineuses n'offre pas à ce dernier les mêmes garanties en matière de débouchés commerciaux que celle des céréales. Il a également mentionné une autre technique ayant fait ses preuves : le semis direct, introduit en Tunisie il y a plus de vingt ans.

L'expert a précisé qu'il a été démontré que dans une même région, les agriculteurs qui y recourent obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui ne l'adoptent pas. La filière arboricole peut, elle aussi, se développer davantage et améliorer ses performances grâce aux nouvelles technologies, notamment à l'intelligence artificielle. Pr Ben Mimoun a souligné, à cet égard, que cette filière couvre plus de deux millions d'hectares en Tunisie, dont une grande partie est irriguée au goutte-à-goutte. Il a ajouté que le recours à cette technique a également fait apparaître le phénomène de la sur-irrigation.

Pour y remédier, il préconise l'adoption des nouvelles technologies. En effet, les agriculteurs qui ont introduit des outils technologiques pour le pilotage de l'irrigation ont pu réduire de 40 % leur consommation d'eau, tout en maintenant les mêmes résultats agronomiques, a-t-il fait savoir. « C'est une méthode qui peut réduire de façon assez importante la quantité d'eau utilisée aujourd'hui et, ainsi, permettre d'irriguer davantage de superficies et d'assurer une production plus importante », a-t-il conclu.

L'expert a, enfin, rappelé que la transition qu'a connue la Tunisie, passant d'une agriculture traditionnelle à une agriculture plus productive, a nécessité un recours accru aux intrants chimiques et aux ressources naturelles. Cette évolution a abouti à une situation dans laquelle l'enjeu consiste désormais à produire davantage avec moins de moyens et de ressources. Pour lui, la réponse à cette équation réside dans l'amélioration des systèmes agronomiques, notamment à travers l'optimisation des plantations et le choix de variétés et d'espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions climatiques.

Il a ajouté que le savoir agronomique et les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de produire davantage tout en mobilisant moins de ressources. Pour atteindre cet objectif, l'expert estime indispensable de constituer une base de données importante dans le secteur agricole. Celle-ci permettrait de tirer pleinement profit de l'intelligence artificielle et des outils d'aide à la décision, afin d'améliorer la gestion des exploitations et d'optimiser la production tout en réduisant la consommation des ressources.