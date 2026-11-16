Nigeria: Epidémie de diphtérie au Nigeria - Les défaillances de la vaccination menacent la vie des enfants

communiqué de presse

Alors que le Nigeria fait face à une épidémie persistante de diphtérie, les pénuries d'antitoxine diphtérique (ATD), indispensable au traitement des formes graves de la maladie, et les insuffisances de la couverture vaccinale compromettent les efforts pour enrayer sa propagation. MSF alerte sur les risques encourus par des milliers d'enfants, particulièrement dans le nord du pays, où plusieurs États connaissent une recrudescence des cas.

Depuis quatre ans, le Nigeria est confronté à une importante épidémie de diphtérie. Apparue fin 2022, celle-ci a déjà entraîné plus de 41 000 cas suspects, 24 000 infections confirmées et 1 260 décès à l'échelle nationale. Les États du nord du pays, notamment Bauchi, Borno, Kaduna, Katsina, Kano, Plateau, Sokoto et Zamfara, restent les plus touchés, avec une recrudescence récente des cas dans plusieurs régions. En 2026, la situation reste préoccupante : au 9 août, 12 977 cas suspects, 10 476 cas confirmés et 406 décès avaient déjà été recensés dans le pays.

Cette situation est aggravée par une pénurie mondiale d'antitoxine diphtérique (ATD), un traitement vital pour les patients atteints de la maladie. Seul traitement spécifique permettant de neutraliser la toxine produite par la bactérie responsable de la diphtérie, l'ATD figure sur la Liste modèle des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, son approvisionnement reste très limité et irrégulier à l'échelle mondiale ; les fabricants en produisent peu, en raison d'une demande imprévisible et de perspectives de rentabilité limitées. La plupart des pays, dont le Nigeria, ne disposent pas de stocks de réserve et dépendent des dons ou des achats organisés par l'intermédiaire des agences des Nations unies.

« La pénurie mondiale d'antitoxine diphtérique devient une question de vie ou de mort. Nos stocks sont dangereusement bas et nous risquons de ne plus pouvoir traiter les enfants et sauver des vies alors que l'épidémie se poursuit », alerte le Dr David Kizito, coordinateur médical de MSF au Nigeria.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un médicament essentiel, rationné faute de doses disponibles

L'ATD est particulièrement efficace lorsqu'elle est administrée dans les 48 heures suivant l'apparition des premiers symptômes. Mais sur le terrain, les équipes de MSF sont régulièrement confrontées à des stocks insuffisants, voire inexistants. Cette pénurie compromet directement les chances de survie des patients et contraint les équipes médicales à rationner les traitements.

« La diphtérie est une maladie évitable par la vaccination. Pourtant, des enfants continuent d'arriver dans les structures de santé avec des complications potentiellement mortelles parce qu'ils ne sont pas complètement vaccinés ou qu'ils ne peuvent pas accéder aux soins à temps », explique le Dr David Kizito.

La vaccination systématique est essentielle pour prévenir la diphtérie qui, en l'absence de traitement adapté, peut entraîner le décès de 30 à 40 % des personnes infectées.

Cependant, la couverture vaccinale demeure faible dans le nord du Nigeria, en particulier dans les zones rurales. Dans l'État de Zamfara, seules 25 000 des 90 000 doses nécessaires à une campagne de vaccination ont été fournies, laissant environ trois enfants sur quatre sans protection. MSF travaille avec les autorités sanitaires gouvernementales pour obtenir des doses supplémentaires et permettre le déploiement d'une campagne de vaccination à grande échelle.

MSF appelle les autorités fédérales et étatiques, les bailleurs de fonds et les partenaires internationaux à garantir d'urgence la disponibilité de l'antitoxine diphtérique, des vaccins et des autres médicaments essentiels. L'organisation demande également que les stocks existants soient rapidement dédouanés à leur arrivée dans le pays et acheminés vers les zones les plus touchées du nord du Nigeria.

Des investissements durables dans la vaccination systématique sont indispensables pour renforcer l'immunité collective et prévenir de futures épidémies. Parallèlement, les fabricants et les partenaires internationaux de la santé doivent accroître de toute urgence la production d'antitoxine diphtérique et garantir un approvisionnement régulier, afin de répondre aux besoins vitaux des patients au Nigeria et dans les autres pays confrontés à une recrudescence de la maladie.

Des campagnes de vaccination encore insuffisantes

Depuis le début de son intervention en 2026, MSF a pris en charge plus de 9 000 patients atteints de diphtérie, au sein des structures de santé et des communautés, tout en renforçant ses activités d'urgence dans les zones les plus touchées. En partenariat avec le ministère de la Santé de l'État de Kano, l'organisation a également soutenu une campagne de vaccination en deux phases - en avril et en juin - qui a permis d'administrer plus de 835 000 doses de vaccin aux enfants de l'État.

Depuis la déclaration de l'épidémie dans l'État de Zamfara, en septembre, les structures soutenues par MSF à Gusau ont enregistré plus de 671 admissions en un mois, à compter du 6 octobre. La majorité des patients hospitalisés étaient des enfants et quatre sur cinq n'étaient pas vaccinés. Dans l'État voisin de Sokoto, MSF a soutenu deux campagnes de vaccination entre février et avril, permettant de vacciner 49 018 enfants de moins de 15 ans. Depuis le début de l'année, l'organisation apporte également son soutien à l'hôpital des maladies infectieuses d'Amanawa et au Specialist Hospital, où 6 018 patients atteints de diphtérie ont été pris en charge.

Dans l'État de Bauchi, MSF a contribué à réduire le taux de létalité de la diphtérie de 8,7 % à 1 %, en prenant en charge au moins 1 890 patients suspectés d'être atteints de la maladie entre août 2025 et mai 2026. Dans l'État de Katsina, entre le 26 octobre et le 12 novembre 2026, les équipes ont soigné 86 patients, dont 70 atteints de formes graves. Au cours de la même période, 1 315 personnes contacts ont été identifiées et suivies : 1 301 ont été vaccinées et 1 311 ont reçu un traitement antibiotique préventif (antibioprophylaxie).