Sénégal: Dak'Art 2026 - Dakar au rendez-vous d'une création africaine tournée vers la réparation et le renouveau

16 Novembre 2026
allAfrica.com

Du 19 novembre au 19 décembre 2026, la capitale sénégalaise accueillera la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain. Placée sous le thème « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup », cette rencontre réunira des artistes du continent et de ses diasporas autour d'un mois d'expositions, de rencontres, de performances et de concerts.

Dakar s'apprête à redevenir l'un des grands carrefours de la création artistique contemporaine africaine.Pendant un mois, artistes, professionnels de la culture, chercheurs et passionnés d'art se retrouveront autour d'une programmation qui entend célébrer la diversité des expressions artistiques africaines et de leurs diasporas.

Pour cette nouvelle édition, la direction artistique a été confiée à Morad Montazami, autour d'un thème évocateur : « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ». Une réflexion qui place les notions de fragilité, de reconstruction, de solidarité et de création au cœur du dialogue artistique.

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Au-delà de sa dimension esthétique, le thème invite à considérer les difficultés et les bouleversements comme des points de départ pour inventer de nouvelles formes d'expression et de coexistence. Il interroge notamment la capacité des individus et des communautés à transformer les expériences de rupture en dynamiques de création, de transmission et de renouveau.

76 propositions artistiques au cœur de la programmation

Cette seizième édition réunira 76 propositions issues du continent africain et de ses diasporas. La sélection officielle comprend 54 propositions pour l'Exposition internationale et 22 pour la Section Design. À ces deux ensembles s'ajoutent trois invitations spéciales, entre Grand Témoin, Carte blanche et hommage artistique.

L'Exposition internationale constituera l'un des principaux temps forts de la manifestation. Elle donnera à voir des démarches artistiques et des univers pluriels, témoignant de la vitalité et des mutations de la création contemporaine africaine.

La Section Design, quant à elle, permettra d'élargir le regard sur les pratiques créatives du continent, en mettant en avant les approches et les perspectives propres à ce domaine.

Dakar et les régions au rythme de la Biennale

Durant quatre semaines, la Biennale ne se limitera pas aux espaces traditionnels d'exposition. Elle entend investir différents lieux à Dakar, dans les régions du Sénégal ainsi que dans la diaspora, à travers des expositions, des rencontres, des performances et des concerts.

Parmi les principaux sites annoncés figurent l'ancien Palais de justice, qui accueillera l'Exposition internationale et la Section Design, ainsi que la Galerie nationale d'art. Cette ouverture à différents espaces participe à la volonté de rapprocher la création artistique des publics et de favoriser les échanges entre artistes, communautés et visiteurs.

Au-delà des œuvres présentées, Dak'Art constitue également un espace de circulation des idées et des savoirs. Elle offre aux artistes africains et issus des diasporas une plateforme de visibilité, de dialogue et de reconnaissance, tout en contribuant au rayonnement culturel de Dakar.

À travers cette seizième édition, la Biennale entend ainsi prolonger son rôle dans la promotion de l'art contemporain africain et dans la valorisation des expressions culturelles du continent. Pendant un mois, Dakar sera appelée à faire dialoguer les imaginaires, les sensibilités et les expériences, autour d'une création qui, loin de nier les fragilités du monde, cherche à en faire une source de force et de renouvellement.

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