Congo-Kinshasa: Après une déception amoureuse, un militaire fusille trois personnes à Irumu

Trois personnes ont été tuées dans une fusillade survenue au village de Lifembe, dans le groupement de Walesu Vonkutu, territoire d'Irumu (Ituri).

Selon une déclaration publiée samedi 14 novembre par la coordination territoriale de la société civile, un militaire des FARDC, après avoir été éconduit par une femme qu'il convoitait, a ouvert le feu, semant la panique au sein de la population locale et causant la mort de trois personnes. La société civile qualifie cet acte de « grave violation des droits humains » et exige que justice soit rendue.

Les faits remontent au mercredi 11 novembre, quand un militaire des FARDC à la recherche d'une concubine dans le village de Lifembe, a commencé à tirer dans toutes les directions. Les tirs ont été déclenchés après avoir essuyé une fin de non-recevoir d'une femme qu'il convoitait.

Trois personnes sont touchées par balles et décèdent sur le champ. Selon la coordination de la société civile locale, la première victime est une femme d'une quarantaine d'années qui se trouvait sur la voie publique.

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La deuxième est un cultivateur abattu en pleins travaux champêtres. Avant de s'enfuir, le militaire tire une autre balle, un enfant de moins de cinq ans est mortellement touché à la poitrine.

Alertées, les autorités locales accompagnées d'une équipe de secouristes de la Croix-Rouge sont arrivées sur le lieu du drame le jeudi pour procéder à l'inhumation des victimes.

Sous anonymat, un animateur de la société civile d'Irumu demande à la justice militaire de diligenter une enquête afin que l'auteur de cette "grave violation des droits humains" réponde de ses actes en audience foraine :

" Nous demandons à l'auditorat militaire d'arrêter le suspect. En fin nous exhortons les autorités politico-administratives d'assister les familles des victimes ».

Selon des sources coutumières locales, plusieurs actes similaires sont déjà enregistrés dans le Walese Vonkutu, une région déchirée par les exactions des rebelles des ADF et des groupes Mai-Mai.