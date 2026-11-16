Congo-Kinshasa: Dégradation des routes de desserte agricole entre Rutshuru et Lubero

La dégradation de 54 kilomètres de la route agricole Kanyabayonga-Kikuku perturbe l'économie locale et complique l'assistance humanitaire en faveur des milliers de déplacés de guerre. Cet axe stratégique relie plusieurs zones de production agricole aux grands centres de consommation de Goma et Butembo.

Selon l'ONG Solidarité communautaire de lutte contre le tribalisme (SOCOLUT-RDC), plusieurs tronçons sont devenus difficilement praticables, particulièrement en cette saison des pluies.

Le pont de Malyanga, qui relie Kyagha à Kikuku, est fortement endommagé, alors que le pont de Mukungu, entre Mirangi et Kyaghala, menace également de s'effondrer. Sur le tronçon Iyobora-Mirangi, la chaussée est presque impraticable, affectant la circulation des personnes et l'évacuation des produits agricoles.

Les transporteurs peinent à atteindre certaines localités et ceux qui continuent à emprunter cet axe sont contraints de réduire leurs chargements pour franchir les portions les plus dégradées.

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Conséquence : les coûts de transport augmentent et les denrées alimentaires en provenance de cette zone se raréfient progressivement sur les marchés de Lubero, Butembo, Rutshuru et Goma. Une situation qui entraîne une hausse des prix et accentue la vulnérabilité des ménages les plus pauvres.

Au-delà de l'impact économique, l'accès aux marchés, aux centres de santé et à d'autres services essentiels devient de plus en plus difficile pour les populations locales ainsi que pour les milliers de personnes déplacées installées dans la région.

Face à cette situation, SOCOLUT-RDC appelle les partenaires humanitaires et de développement à intervenir rapidement pour réhabiliter cette route et réparer les ouvrages endommagés.