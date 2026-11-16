Congo-Kinshasa: Un séisme secoue la ville de Kananga

14 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une secousse sismique a été ressenti dans la nuit de jeudi à vendredi 13 novembre 2026 à Kananga, au Kasaï central, semant la peur et la panique parmi les habitants. Les éventuelles conséquences sur les populations et les infrastructures ne sont pas encore établies.

Vers 3 heures du matin, ce vendredi, un tremblement de terre a secoué la ville de Kananga. Plusieurs familles ont précipitamment quitté leurs maisons, redoutant un éventuel effondrement des bâtiments.

Selon les données sismologiques du Service géologique américain (USGS), ce séisme est de magnitude 5. Son épicentre se trouve à environ 120 kilomètres au sud de la ville de Kananga.

D'après le sismologue Patrice Yamba, ce qui a été ressenti à Kananga, ce sont les ondes sismiques du séisme, qui ne devraient pas entraîner de lourdes conséquences :

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« Lorsqu'il y a un tremblement de terre, ça part d'un épicentre. Et ce mouvement se transmet sous forme d'ondes sismique. C'est ce que nous avons senti. Une magnitude de 4 à 5, comme ici chez nous, c'est modéré. Donc, on a juste senti des maisons qui bougent. »

Le tremblement de terre s'est fait également ressentir dans les territoires de Luiza et de Dibaya, toujours au Kasaï-Central. D'autres coins de la région du Kasaï ont également été touchés, notamment dans les provinces de Lomami et du Kasaï-Oriental.

Jusqu'à présent, aucun dégât n'a été signalé.

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