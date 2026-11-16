Afrique: Que deviennent les familles des dirigeants autoritaires après leur départ ? Six études de cas

analyse

Lorsque le régime autoritaire prend fin, le dirigeant quitte peut-être ses fonctions, mais la famille au pouvoir peut conserver une influence politique considérable.

Mes recherches portent sur l'autoritarisme et la politique judiciaire en Afrique. Dans une étude récente, j'ai examiné pourquoi les efforts visant à demander des comptes aux familles au pouvoir prenaient des formes juridiques différentes. J'ai également cherché à comprendre pourquoi ces efforts ne conduisaient pas nécessairement à des changements dans la manière dont les pays étaient gouvernés.

J'ai comparé les expériences de six pays africains : l'Angola, le Gabon, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie et la Gambie. J'ai examiné les décisions de justice, les enquêtes officielles, les archives gouvernementales et les reportages d'investigation afin de retracer les poursuites judiciaires engagées contre les membres des familles au pouvoir à la suite de changements de direction.

Certaines transitions ont abouti à des peines d'emprisonnement. D'autres ont donné lieu à des poursuites par contumace ou à des sanctions financières et administratives. Ces formes de reddition des comptes peuvent avoir des conséquences politiques très différentes.

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Les transitions politiques sont souvent jugées à l'aune du sort réservé à l'ancien dirigeant. Le sort de la famille au pouvoir dans son ensemble retient moins l'attention. Les poursuites judiciaires peuvent marquer une rupture décisive avec l'ancienne garde. Mais elles peuvent également servir de nouveaux intérêts politiques sans modifier la manière dont le pouvoir a été accumulé.

Mes recherches montrent que la reddition des comptes n'est pas synonyme de transformation démocratique. Les poursuites judiciaires peuvent redéfinir la composition des élites tout en laissant intactes d'importantes institutions politiques.

Par exemple, les membres de la famille de José Eduardo dos Santos ont dirigé l'Angola pendant 38 ans. Les poursuites engagées contre le fils de dos Santos pour fraude ont mis en évidence un changement dans la protection politique au sein de l'élite au pouvoir, mais le parti de l'indépendance est resté au pouvoir.

Au Gabon, la famille Bongo a régné pendant 56 ans, bien qu'elle ait fait l'objet d'enquêtes et de poursuites judiciaires à la suite de changements à la tête du pays.

À l'inverse, les poursuites judiciaires peuvent s'inscrire dans des processus plus larges de changement institutionnel. En Tunisie, l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali et des membres de sa famille ont été poursuivis en 2011. Le pays a ensuite mis en place des élections pluralistes et adopté une nouvelle Constitution en 2014. Ces avancées démocratiques se sont toutefois révélées fragiles, le président Kaïs Saïed ayant commencé à concentrer le pouvoir exécutif en 2021.

Demander des comptes aux anciens dirigeants et à leurs familles n'équivaut pas nécessairement à modifier les institutions qui leur ont permis d'accumuler le pouvoir. Un changement politique peut apporter un changement durable ou simplement redéfinir les rapports de force. Cet aspect est important lorsqu'on évalue la transition.

Trois voies de reddition des comptes

Mes recherches identifient trois voies permettant de demander des comptes aux anciennes familles au pouvoir.

Procédures pénales aboutissant à une peine d'emprisonnement : il s'agit de procédures pénales qui aboutissent à une peine d'emprisonnement. En Angola, José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président dos Santos, a été condamné à cinq ans de prison en 2020 après avoir été reconnu coupable de fraude. La Cour constitutionnelle a annulé cette condamnation en 2024. La Cour suprême a rétabli la condamnation. Filomeno a finalement bénéficié d'une grâce présidentielle.

Poursuites pénales par contumace : il s'agit de procédures judiciaires engagées à l'encontre de membres d'une famille qui se trouvent à l'étranger ou sont absents pour toute autre raison. En Tunisie, l'ancien président Ben Ali et son épouse ont été condamnés à 35 ans de prison en 2011 alors qu'ils vivaient en exil en Arabie saoudite.

Mesures financières ou administratives : cela inclut des mesures telles que le gel des avoirs, les confiscation et les sanctions. En Gambie, les enquêtes sur les transactions financières de l'ancien président Yahya Jammeh ont conduit à des mesures de recouvrement d'avoirs et à des sanctions.

Deux autres facteurs entrent en ligne de compte.

Les divisions au sein de l'élite au pouvoir. Celles-ci apparaissent lorsque des personnalités influentes d'un parti au pouvoir ou de la classe politique ne partagent plus les mêmes intérêts. En Angola, le président João Lourenço a ouvert une enquête sur la famille de son prédécesseur, bien que dos Santos fasse toujours partie du parti au pouvoir. Le changement de direction a affaibli la protection politique dont bénéficiait l'ancien président.

L'influence internationale. Il s'agit de la capacité des gouvernements et des institutions étrangers à influencer la reddition des comptes. Ils y parviennent par le biais de sanctions ou du contrôle des avoirs détenus à l'étranger. En Gambie, les sanctions américaines contre la famille Jammeh ont permis de rendre une certaine justice, même lorsque les poursuites judiciaires au niveau national s'avéraient difficiles.

Comment la reddition des comptes est mise en oeuvre

Les six pays examinés dans mes travaux illustrent comment les différentes formes de reddition des comptes se concrétisent.

En Angola, les poursuites engagées contre la famille dos Santos montrent qu'une intervention judiciaire est possible, même si le parti au pouvoir et les structures politiques en place demeurent largement inchangés.

En Tunisie, les poursuites ont dépassé le cercle de la famille présidentielle pour viser d'anciens responsables et des membres des forces de sécurité. Mais les premiers acquis démocratiques du pays se sont révélés fragiles. La Tunisie illustre pourquoi sanctionner les anciens dirigeants et mettre en place des contre-pouvoirs durables face aux dirigeants actuels constituent deux défis distincts.

En Gambie, les autorités ont poursuivi leurs efforts en matière de reddition des comptes malgré l'exil de l'ancien dirigeant et de sa famille. Jammeh a perdu les élections de 2016 et a quitté le pays en 2017. Le nouveau gouvernement a mis en place la Commission Janneh en juin 2017 afin d'enquêter sur les transactions financières de Jammeh. Elle a conclu que l'ancien président s'était illicitement approprié plus de 360 millions de dollars américains provenant des deniers publics.

La famille n'a pas été traduite devant une juridiction pénale nationale. Les autorités ont plutôt eu recours à des mesures de recouvrement d'avoirs et à des mesures administratives.

Mais une question demeure sans réponse : les institutions qui ont permis le détournement des ressources publiques seront-elles suffisamment solides pour contraindre les futurs dirigeants ?

Les trois autres cas étudiés dans mon étude -- l'Égypte, le Sénégal et le Gabon -- illustrent encore davantage la difficulté de parvenir à un changement politique significatif dans les États autoritaires.

L'Égypte a poursuivi en justice les fils de l'ancien président Hosni Moubarak, Alaa et Gamal, en 2015. Ils ont été condamnés à trois ans de prison. Cependant, les puissantes institutions de sécurité du pays ont survécu.

Le Sénégal a condamné Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade et ancien ministre, à six ans de prison en mars 2015 pour enrichissement illicite. Certains aspects de la procédure ont toutefois suscité des critiques internationales, notamment une conclusion de l'ONU selon laquelle sa détention était arbitraire.

Le Gabon a poursuivi des membres de la famille Bongo, qui avait dirigé le pays pendant 56 ans, pour des délits financiers en novembre 2025. Et ce, bien que d'autres personnalités puissantes de l'ancienne classe politique aient conservé leur influence.

Les limites de la loi

À travers l'analyse des six affaires, j'ai constaté que les poursuites judiciaires étaient plus faciles à mener lorsque le changement de direction affaiblissait la protection dont bénéficiait une famille. Les successeurs étaient également plus enclins à engager des poursuites judiciaires lorsqu'ils y trouvaient des avantages politiques.

Le fait que les prévenus soient ou non à la portée des tribunaux nationaux a également déterminé la forme que prenait la reddition des comptes : emprisonnement, condamnations par contumace ou mesures financières et administratives.

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les poursuites judiciaires relèvent d'une mise en scène politique. Les sanctions juridiques peuvent être authentiques, même lorsqu'elles servent les intérêts des nouveaux dirigeants. La véritable question est de savoir si la responsabilisation devient une règle durable, applicable à tous, plutôt qu'un instrument dirigé contre les familles qui détenaient hier le pouvoir.

Michael Asiedu, Researcher, University of St.Gallen