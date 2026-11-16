Congo-Kinshasa/Nigeria: CAN U23 2027 - Le pays domine le Nigeria (2-0) et prend une option avant le match retour

Les Léopards espoirs de la République démocratique du Congo ont battu leurs homologues du Nigeria sur le score de 2-0, vendredi 13 novembre 2026, au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Cette victoire, obtenue lors de la manche aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) U23 Égypte 2027, permet aux Congolais d'aborder le match retour avec un avantage de deux buts.

La RDC a pris l'avantage dès la 15e minute de jeu à la suite d'une situation inhabituelle. Après avoir conservé le ballon pendant plus de huit secondes, le gardien nigérian a été sanctionné par l'arbitre, conformément à la règle qui prévoit un corner en faveur de l'équipe adverse dans ce cas.

Sur le corner qui a suivi, Josué Kimboma a adressé un centre dans la surface de réparation. Dans la confusion provoquée par l'intervention du gardien et de ses défenseurs, le ballon a terminé sa course dans les filets nigérians, permettant aux Léopards d'ouvrir le score (1-0).

À la 35e minute, les Congolais ont fait le break. Au terme d'une belle action collective, Filozofe Mabete a inscrit le deuxième but de la rencontre, offrant ainsi un avantage confortable à son équipe avant la pause.

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Les Léopards conservent leur avantage après la pause

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont tenté de trouver des solutions offensives. Les Léopards espoirs ont notamment eu quelques occasions, mais leurs tentatives ont manqué de précision ou ont été arrêtées par le gardien nigérian. Malgré les efforts des visiteurs pour revenir au score, la défense congolaise a préservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final. La rencontre s'est ainsi achevée sur le score de 2-0 en faveur de la RDC.

Un avantage à défendre au Nigeria

Grâce à cette victoire à domicile, les Léopards espoirs prennent une option avant la manche retour, prévue le mardi 17 novembre 2026 à Ikenne, au Nigeria. Le coup d'envoi est annoncé à 16 heures, heure locale, selon le calendrier publié par la FECOFA. Les Congolais devront préserver leur avantage sur le terrain nigérian pour espérer franchir ce deuxième tour des éliminatoires et poursuivre leur course vers la phase finale de la CAN U23, prévue en Égypte en 2027.