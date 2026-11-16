Afrique: Les Léopards et les artisans de leur qualification au Mondial décorés de médailles de mérite

Les joueurs de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, les membres du staff technique ainsi que plusieurs responsables sportifs et collaborateurs du ministère des Sports ont été décorés, vendredi 13 novembre 2026, à Kinshasa. Au total, 54 personnes ont reçu des médailles de mérite sportif et civique en reconnaissance de leur contribution à la qualification des Léopards à la Coupe du monde.

La cérémonie officielle s'est déroulée au Fleuve Congo Hôtel, sous la présidence du chancelier des Ordres nationaux, le général-major André Matutezulwa. À cette occasion, différentes catégories de distinctions ont été attribuées aux personnalités ayant contribué au parcours qualificatif de la sélection nationale.

Cette remise de décorations intervient dans le prolongement de la cérémonie organisée le 26 septembre dernier à la Cité de l'Union africaine, au cours de laquelle plusieurs personnalités avaient été admises dans l'Ordre national des Léopards.

Trois personnalités distinguées de la médaille d'or du Mérite sportif

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Parmi les récipiendaires de la médaille d'or du Mérite sportif figurent le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, le sélectionneur national, Sébastien Desabre, ainsi que Belinda Luntadila Nzuzi, présidente du Comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

La médaille d'argent du Mérite sportif a, quant à elle, été attribuée à plusieurs membres du staff technique et de l'encadrement de l'équipe nationale, notamment Dodo Landu, Dickson Yala Kiangani, Joseph Kamga Ngnie, Raphaël Hamidi Cuadros, Noël D'Antonio Gerome, Matthieu Marcellin Zignani, Corentin Jourdan, Marcel Mayala Nkueni et Roger Hitoto.

Les joueurs des Léopards récompensés

Les joueurs ayant participé à la campagne qualificative de la RDC pour la Coupe du monde ont également été distingués de la médaille d'argent du Mérite sportif.

Il s'agit de :

MBEMBA MANGULU Chancel

BAKAMBU Cédric

MASUAKU KAWELA Arthur

MOUTOUSSAMY Samuel

KAYEMBE KAYEMBE Edo

KALALA MAYELE Fiston

MPASI NZAU Lionel

FAYULU Timothy Bruce

EPOLO LUKA Matthieu

WAN BISSAKA Aaron

PICKEL MONGINDA Charles

TUANZEBE Axel

KAPUADI Steve

KAYEMBE DITU Joris

MBUKU Nathanaël

SADIKI Noah Junior

N'GALAYEL MUKAU

BONGONDA M'BULOFEKO Théo

WISSA YOANE

BUSHIRI KISONGA Rocky

BANZA BOKOTE Simon

CIPENGA KIBAMBE Brian

DIANGANA GEORGE GRADY

BATUBINSIKA BUDUKA Dylan

ESSENDE MBONGU Samuel

TSHIBOLA Aaron

BERTAUD YAKA Dimitry

KALULU KYANTENGWA Gédéon

INONGA BAKA Hénoch

KAKUTA MAMBENGA GAEL

Des membres du staff technique décorés du Mérite civique

D'autres membres de l'encadrement des Léopards ont été distingués de la médaille du Mérite civique. Parmi eux figurent Jean-Pierre Bungu Kakala, Serge Bageta Dikilu et Momikia Yemo.

Pour sa part, Serge Lofo Bongeli, également membre du staff technique de la sélection nationale, a reçu la médaille d'argent du Mérite civique.

Une particularité a marqué cette cérémonie : certains anciens membres de l'équipe nationale, déjà décorés de la médaille du Mérite sportif en 2016 après le sacre de la RDC au Championnat d'Afrique des nations (CHAN), n'ont pas reçu une nouvelle fois la même distinction. Il s'agit notamment de Meshack Elia, Robert Kidiaba et Pamphile Mihayo.