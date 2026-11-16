Afrique: Les Léopards et les artisans de leur qualification au Mondial décorés de médailles de mérite

Les joueurs de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, les membres du staff technique ainsi que plusieurs responsables sportifs et collaborateurs du ministère des Sports ont été décorés, vendredi 13 novembre 2026, à Kinshasa. Au total, 54 personnes ont reçu des médailles de mérite sportif et civique en reconnaissance de leur contribution à la qualification des Léopards à la Coupe du monde.
La cérémonie officielle s'est déroulée au Fleuve Congo Hôtel, sous la présidence du chancelier des Ordres nationaux, le général-major André Matutezulwa. À cette occasion, différentes catégories de distinctions ont été attribuées aux personnalités ayant contribué au parcours qualificatif de la sélection nationale.
Cette remise de décorations intervient dans le prolongement de la cérémonie organisée le 26 septembre dernier à la Cité de l'Union africaine, au cours de laquelle plusieurs personnalités avaient été admises dans l'Ordre national des Léopards.
Trois personnalités distinguées de la médaille d'or du Mérite sportif
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Parmi les récipiendaires de la médaille d'or du Mérite sportif figurent le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, le sélectionneur national, Sébastien Desabre, ainsi que Belinda Luntadila Nzuzi, présidente du Comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).
La médaille d'argent du Mérite sportif a, quant à elle, été attribuée à plusieurs membres du staff technique et de l'encadrement de l'équipe nationale, notamment Dodo Landu, Dickson Yala Kiangani, Joseph Kamga Ngnie, Raphaël Hamidi Cuadros, Noël D'Antonio Gerome, Matthieu Marcellin Zignani, Corentin Jourdan, Marcel Mayala Nkueni et Roger Hitoto.
Les joueurs des Léopards récompensés
Les joueurs ayant participé à la campagne qualificative de la RDC pour la Coupe du monde ont également été distingués de la médaille d'argent du Mérite sportif.
Il s'agit de :
MBEMBA MANGULU Chancel
BAKAMBU Cédric
MASUAKU KAWELA Arthur
MOUTOUSSAMY Samuel
KAYEMBE KAYEMBE Edo
KALALA MAYELE Fiston
MPASI NZAU Lionel
FAYULU Timothy Bruce
EPOLO LUKA Matthieu
WAN BISSAKA Aaron
PICKEL MONGINDA Charles
TUANZEBE Axel
KAPUADI Steve
KAYEMBE DITU Joris
MBUKU Nathanaël
SADIKI Noah Junior
N'GALAYEL MUKAU
BONGONDA M'BULOFEKO Théo
WISSA YOANE
BUSHIRI KISONGA Rocky
BANZA BOKOTE Simon
CIPENGA KIBAMBE Brian
DIANGANA GEORGE GRADY
BATUBINSIKA BUDUKA Dylan
ESSENDE MBONGU Samuel
TSHIBOLA Aaron
BERTAUD YAKA Dimitry
KALULU KYANTENGWA Gédéon
INONGA BAKA Hénoch
KAKUTA MAMBENGA GAEL
Des membres du staff technique décorés du Mérite civique
D'autres membres de l'encadrement des Léopards ont été distingués de la médaille du Mérite civique. Parmi eux figurent Jean-Pierre Bungu Kakala, Serge Bageta Dikilu et Momikia Yemo.
Pour sa part, Serge Lofo Bongeli, également membre du staff technique de la sélection nationale, a reçu la médaille d'argent du Mérite civique.
Une particularité a marqué cette cérémonie : certains anciens membres de l'équipe nationale, déjà décorés de la médaille du Mérite sportif en 2016 après le sacre de la RDC au Championnat d'Afrique des nations (CHAN), n'ont pas reçu une nouvelle fois la même distinction. Il s'agit notamment de Meshack Elia, Robert Kidiaba et Pamphile Mihayo.