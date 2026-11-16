Congo-Kinshasa: Francophonie - La RDC retire sa candidate Juliana et clignote vers Bucarest (Par Confidentiel Afrique).

Un spectaculaire revirement diplomatique intervient à quelques heures de la désignation du prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et qui voit la participation des présidents Ould Ghazouani, Paul Kagamé, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron.

La République démocratique du Congo (RDC) a décidé de retirer la candidature de Juliana Amato Lumumba pour soutenir celle de l'ancien Premier ministre roumain, Dacian Cioloș. À quel prix ? Des arrangements obt- ils été faits? Kinshasa évoque un souci de préservation d'un instrument culturel et politique international dans un contexte marqué par de vives tensions entre Kigali et Kinshasa.

Coup de théâtre dans la course au secrétariat général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ce samedi 14 novembre 2026, Selon des sources proches de la candidate Juliana Lumumba, la République démocratique du Congo a officiellement annoncé le retrait de sa candidate au profit du Roumain Dacian Cioloș.

Cette décision, annoncée à l'occasion de la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, fait suite à des consultations diplomatiques entre Kinshasa et Bucarest, glisse une source autorisée à Confidentiel Afrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux pays ont convenu d'engager une démarche commune en faveur de la candidature de l'ancien chef du gouvernement roumain. Quid de la mauritanienne Coumba Ba dont le président Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani a quitté Antalya pour rallier Phom Phen pour participer à ce raout international.

Selon la même source, le ministère congolais des Affaires étrangères présente cette initiative comme » un geste de responsabilité et d'apaisement, destiné à favoriser l'émergence d'un consensus autour d'une personnalité capable de rassembler les États et gouvernements membres de l'organisation ».

Ce repositionnement intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par les divergences entre Kinshasa et Kigali autour de la candidature de la secrétaire générale sortante, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui brigue un troisième mandat.

La RDC s'était ouvertement opposée à sa reconduction, sur fond de crise sécuritaire persistante dans l'est du territoire congolais.

En retirant Juliana Amato Lumumba, fille de l'ancien dirigeant congolais Patrice Lumumba, Kinshasa opère ainsi un changement de stratégie susceptible de rebattre les cartes de cette compétition diplomatique.

Toutefois, le gouvernement congolais précise que son ouverture au compromis appelle également une réciprocité de la part des autres candidats et des États qui les soutiennent. L'objectif affiché est de parvenir à une candidature véritablement consensuelle et de préserver la cohésion de la Francophonie.

La désignation du prochain secrétaire général est prévue le lundi 16 novembre 2026, à l'occasion du XXe Sommet de la Francophonie, dans la capitale cambodgienne. Ce soutien de dernière minute de la RDC pourrait donc peser sur les rapports de force et redistribuer les cartes dans la bataille pour la direction de l'organisation.