Togo: L'OIF entre langue et géopolitique

Faure Gnassingbé participe au 20e Sommet de la Francophonie, qui se tient à Phnom Penh, au Cambodge.

Il retrouve à Phnom Penh entre 40 et 45 chefs d'État et de gouvernement, dont le président français Emmanuel Macron.

C'est le grand rendez-vous de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le choix du pays hôte illustre pourtant un paradoxe que l'organisation peine à dissimuler : beaucoup de ses membres parlent très peu français.

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Le Cambodge en est un bon exemple. Selon les estimations de l'OIF, il compte 463 000 francophones, soit 3 % de sa population. C'est aussi le cas de ses voisins : au Laos, 204 000 francophones, soit 3 % ; au Vietnam, 693 000, soit 1 %.

La situation est encore plus frappante ailleurs. Les chiffres de l'Observatoire de la langue française pour 2022 attribuent à l'Arménie 10 000 francophones, soit 0,3 % de sa population, et à l'Albanie 30 000, soit 1 %. L'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants, ne compte que 3 205 000 francophones, soit 3 %. Le Ghana, entouré de pays francophones, est devenu membre en 2024. Sa langue officielle est l'anglais, et à peine 1 % de sa population parle français.

Le Rwanda, pays de la secrétaire générale sortante Louise Mushikiwabo, est un cas à part. Le français y est peu à peu délaissé au profit de l'anglais, en particulier dans l'enseignement.

Une organisation devenue géopolitique

Ce paradoxe s'explique par l'évolution de l'OIF. Au fil des élargissements, l'organisation est devenue un forum autant politique que culturel. Pour de nombreux États, en adhérer offre une tribune diplomatique, des partenariats et une porte d'entrée vers l'Afrique francophone.

Le cas de l'Arménie le montre bien. Pour l'Institut Montaigne, ce pays paraît stratégique dans une région sous influence russe. Pour garder un lien avec la langue, l'OIF signe des pactes linguistiques avec ces membres. Il s'agit d'un cadre général conclu avec les pays dont le français n'est pas la langue officielle.

Cet élargissement a ses détracteurs. Certains membres reprochent à l'OIF de s'éloigner de sa mission première, la promotion du français. Ils s'interrogent sur la cohérence d'un ensemble qui rassemble des pays aux liens très inégaux avec la langue. Le français, lui, se développe surtout en Afrique, sous l'effet de la croissance démographique.

Le sommet de Phnom Penh doit aussi désigner la personne qui dirigera l'OIF pour le mandat 2027-2030. Le prochain secrétaire général devra concilier deux ambitions : rester un acteur diplomatique et redonner à la langue française sa place au coeur du projet francophone.

Pour le Togo, membre actif de l'OIF, ce rendez-vous permet aussi de renforcer sa diplomatie. Le Cambodge et le Togo viennent de tenir leurs premières consultations entre ministères des Affaires étrangères, que des analystes présentent comme une porte d'entrée vers les marchés africains plus larges.