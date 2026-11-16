Lors de sa prise de fonction, le nouveau locataire de la Place Goulette avait déclaré que l'homologation du « Kianja Barea » constituait l'une de ses priorités, en promettant même que ce serait chose faite avant la fin de l'année 2025.

Les Barea privés d'un 12e homme

Un an après, le pouvoir en place tarde à procéder à la refondation du site, qui est toujours dans le même état qu'avant le « tolona » du 25 septembre. Une stèle commémorative a été érigée du côté d'Ambohidahy, à quelques encablures du premier terrain de foot du pays, qui devrait retrouver son nom originel de « Stade municipal de Mahamasina », avait déclaré un ministre dans l'euphorie du changement de régime. Douze mois après, c'est l'actuel numéro 29 de Mahazoarivo qui pourrait être mis sur la touche à l'occasion de la prochaine recomposition de l'équipe gouvernementale. Le numéro 28 risque également d'être signalé hors jeu, faute d'avoir atteint son objectif de faire homologuer le « Kianja Barea ».

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Au grand dam des joueurs, privés d'un 12e homme pour les soutenir lors des matchs à domicile qui se tiennent à l'extérieur, dans un stade quasiment vide. Une situation ubuesque, source de dépenses supplémentaires, mais aussi et surtout de recettes en moins pour la Fédération malgache de football, qui ne peut pas compter - au propre comme au figuré - sur les 40 260 places assises du « Kianja Barea », qui est pratiquement rempli à chaque match international.

En somme, c'est le cas de le dire, la non-homologation du stade de Mahamasina (peu importe son nom) occasionne un manque à gagner pour la FMF et pourrait également influer quelque peu sur l'envie de gagner des joueurs, handicapés par l'absence d'un 12e homme, 12 mois après l'arrivée d'un nouveau capitaine, ou plutôt d'un colonel, à la tête de l'équipe dirigeante de l'État.