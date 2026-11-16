Madagascar: Quiz de poésie africaine Jacques Rabemananjara-Martial Sinda - Appel à candidatures pour la 2e édition : 250 000 ariary à la clé

La 2e édition du quiz de poésie africaine Jacques Rabemananjara-Martial Sinda est officiellement lancée. Cet événement met en lumière la richesse du patrimoine littéraire francophone à travers un questionnaire consacré à l'histoire et aux grandes figures des lettres.

La dynamique culturelle se poursuit avec le lancement officiel de la deuxième édition du quiz de poésie africaine Jacques Rabemananjara-Martial Sinda. Cet événement s'inscrit dans le cadre du 23e Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs, qui rayonne pour la liberté et la paix. Pour cette nouvelle session, la compétition s'adresse directement aux jeunes résidant à Madagascar et âgés de 35 ans au plus. Les participants désireux de tenter leur chance doivent faire figurer sur leur feuille de réponse leurs prénoms, nom, âge, lieu de résidence, numéro de téléphone à Madagascar et numéro WhatsApp, avant d'envoyer le tout à l'adresse électronique tsmediteur@gmail.com.

Récompense

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Les efforts des candidats seront récompensés par une dotation de 250 000 ariary, destinée à primer l'excellence. Le règlement précise que le prix ne sera décerné qu'à la condition qu'au moins un candidat obtienne au moins huit bonnes réponses sur les dix questions que comporte le quiz. Un tirage au sort est prévu en cas d'ex aEquo, informe Thierry Sinda, initiateur de cet événement culturel.

Quiz

Le questionnaire de cette deuxième édition propose des énigmes littéraires stimulantes. Parmi les questions posées cette année : « Quel est l'auteur malgache qui a écrit une biographie en plusieurs tomes sur le savant Albert Rakoto Ratsimamanga ? » Une autre question invite les candidats à approfondir leurs connaissances historiques : « Quels sont les deux principaux animateurs de la Revue des jeunes de Madagascar, créée dans les années 1930 ? » Cette initiative offre ainsi à la jeunesse malgache une occasion unique de valoriser sa culture littéraire et de s'approprier les grands textes du monde francophone.