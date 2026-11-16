Angola: Le SIC arrête un jeune accusé d'avoir tué son propre frère

Luanda — Un jeune homme de 18 ans a été arrêté par le Service d'Investigation Criminelle (SIC) pour homicide présumé contre son propre frère de 22 ans, dans la municipalité de Cacuaco, à Luanda.

Selon une note du SIC transmise ce vendredi à l'ANGOP, le meurtre a été commis le 11 octobre dernier, vers minuit, dans le quartier Augusto Ngangula, à l'intérieur d'une maison, à la suite d'une violente dispute sur une dette de 500 kwanzas que le frère aîné devait à son jeune frère.

Le jeune homme, emporté par la colère, a frappé son frère de 22 ans à la tête à plusieurs reprises avec un objet tranchant, une action ayant causé de graves blessures et provoqué sa mort sur place. La note indique qu'après l'acte meurtrier, l'inculpé à enfermé le corps dans la chambre et a pris la fuite.

La famille a décidé de réaliser le deuil, sans révéler la cause réelle du décès de leur enfant, alors l'accusé avait tranquillement participé aux funérailles. Cependant, une plainte anonyme avait permis au SIC de mener une enquête urgente pour confirmer les faits et arrêter le suspect, lit-on dans la note.

L'individu a été déféré devant le Ministère public pour répondre de ses actes.