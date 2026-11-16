Tunisie: COP31 - Lancement de l'Initiative de l'ICESCO pour les jeunes leaders pour le climat

Tunis — "L'Initiative de l'ICESCO pour les jeunes leaders pour le climat" a été officiellement lancée, le 13 novembre 2026, par le Directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salim M. AlMalik, lors de la 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) accueillie par la ville turque d'Antalya en Turquie.

L'annonce a été faite lors du Forum de l'ICESCO pour les jeunes leaders pour le climat, tenu le 13 novembre courant dans le cadre de la COP31, sur le thème "Des solutions locales à l'expansion : mobiliser des financements et les partenariats pour renforcer le leadership des jeunes dans les domaines du climat et de l'entrepreneuriat dans les pays du Sud".

Cette initiative vise à permettre aux jeunes de développer des solutions aux défis climatiques auxquels leurs communautés sont confrontées, ainsi qu'à former et développer les compétences d'une nouvelle génération de responsables capables d'agir concrètement pour le climat et la préservation de l'environnement.

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Elle repose sur une approche multidimensionnelle englobant la formation à travers le renforcement des connaissances fondamentales, des capacités de leadership et des compétences pratiques, le réseautage via la création et structuration de réseaux d'échange entre jeunes acteurs du climat et le plaidoyer qui offre des opportunités d'insertion et de participation active des jeunes au dialogue environnemental global.

Dans son allocution, Al-Malik a invité les jeunes à devenir les concepteurs des solutions climatiques de demain. Soulignant le lien indissociable entre la stabilité pour la paix et la durabilité écologique, le Directeur général a insisté sur l'accompagnement prioritaire des jeunes du Sud global, souvent confrontés à des obstacles d'accès aux expertises techniques et aux financements.

Il a, à ce titre, lancé un appel aux gouvernements, institutions internationales, universités et acteurs du secteur privé pour rejoindre cette dynamique et investir directement dans les projets écologiques portés par la jeunesse.

Le directeur général a également rappelé les initiatives menées par l'organisation, telles que la désignation de 2023 comme "Année de l'ICESCO pour la jeunesse", le programme de formation au leadership pour la paix et la sécurité (regroupant 227 ambassadeurs de plus de 60 pays), et la mobilisation de ces ambassadeurs pour la cause environnementale lors de la COP 29.

La 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), se tient du 9 au 20 novembre au Centre des expositions d'Antalya. Placée sous le thème "Des engagements à l'action", la conférence est coprésidée par la Turquie et l'Australie, représentées respectivement par le ministre turc de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique, Murat Kurum, et le ministre australien du Changement climatique et de l'Énergie, Chris Bowen, chargé de diriger les négociations.

IG