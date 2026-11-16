Niger: Un rapport provisoire de la Cour des comptes critique la société en charge de la gestion de l'eau

À Niamey, la Cour des comptes épingle la gestion de la Nigérienne des eaux, société publique qui a remplacé la SEEN en 2023. L'organisme de contrôle a élaboré en juillet dernier un rapport provisoire dont la version définitive n'est pas encore disponible à ce jour. Dans ce document que RFI a pu consulter, la Cour des comptes contrôle la gestion de la société pour la période 2023/2024. Elle émet plus de 150 constats qui pointent des insuffisances dans la qualité de l'eau, ainsi que des irrégularités financières.

Ce rapport provisoire fait état de risques sanitaires liés à l'eau fournie par la Nigérienne des eaux. Cinquante-quatre échantillons prélevés dans 6 des 8 régions que le Niger compte ont été analysés. Ils mettent en évidence, selon le document, une défaillance généralisée du dispositif de maitrise de la qualité de l'eau distribuée.

Sont cités : chloration insuffisante, contamination du réseau, défaut de désinfection : autant de facteurs qui exposent les usagers à un risque de présence d'agents pathogènes.

Des irrégularités en gestions financière et humaine

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des irrégularités sont aussi relevées dans la gestion de la trésorerie, la commande publique et les ressources humaines. Elles portent sur des montants que l'organe de contrôle juge « significatifs ». Parmi les éléments cités par la Cour des comptes figure une prime d'ancienneté de 30% attribuée au Directeur général et à son adjoint début 2024, qui correspond à 27 ans de service.

Des primes sans dispositif d'évaluation ni objectifs formels, du matériel inscrit à l'actif de la société mais qui n'a pas été retrouvé physiquement : la Cour des comptes demande, en conclusion, des mesures immédiates pour corriger une situation qui, par son ampleur et son caractère structurel, est selon elle susceptible de compromettre la viabilité de la société et la qualité du service.