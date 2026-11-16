Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Côte d'Ivoire, RDC, Cameroun, Sénégal... Qui peut se qualifier lors de la 4e journée?

La 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027 s'étale sur les journées de lundi 16 et mardi 17 novembre. Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, RDC... Plusieurs grosses nations africaines auront déjà la possibilité de se qualifier pour le grand rendez-vous continental en cas de résultat favorable. Découvrez lesquelles et sous quelles conditions.

GROUPE A

Maroc (9 points, +8) Gabon (6 points, +2) Niger (3 points, -5) Lesotho (0 point, -5)

▶ Programme de la 4e journée | Mardi 17 novembre : Lesotho-Gabon ; Niger-Maroc

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Dans ce premier groupe des éliminatoires de la CAN 2027, l'équation est assez simple. Ici, seul le Maroc (9 points) a une opportunité de se qualifier dès la 4e journée. Pour ça, il suffira aux Lions de l'Atlas de gagner ou faire match nul contre le Niger (3 points).

En cas de victoire d'Achraf Hakimi et des siens, le Niger et le Lesotho seraient distancés et n'auraient pas assez des 6 points possibles sur les deux matches restants pour rattraper les Marocains, qui compteraient alors 12 points.

En cas de match nul aussi, le Maroc serait assuré d'être à la prochaine CAN. Car même si le Niger pourrait revenir à égalité de points avec le Maroc par la suite, dans ces éliminatoires, les résultats des confrontations directes prévalent. Le Maroc ayant gagné son premier match contre le Niger le 13 novembre, il serait impossible pour les Nigériens, en cas de match nul mardi 17 novembre, de doubler le royaume chérifien.

En résumé : Le Maroc est qualifié en cas de victoire ou de match nul contre le Niger.

GROUPE B

Égypte (7 points, +10) Angola (7 points, +4) Malawi (3 points, -6) Soudan du Sud (0 point, -8)

▶ Programme de la 4e journée | Mardi 17 novembre : Soudan du Sud-Angola ; Malawi-Égypte

Après leur carton 5-0 contre le Malawi le 14 novembre, les Pharaons (7 points) vont avoir une opportunité de valider leur billet pour la CAN 2027. S'ils l'emportent dans le match retour contre les Malawites, ils seront hors de portée du Malawi (3 points) et du Soudan du Sud (0 point).

De son côté, l'Angola (7 points) va devoir gagner face au Soudan du Sud et espérer, en parallèle, une victoire de l'Égypte pour se qualifier. Car même si les Palancas Negras l'emportent, si les Pharaons perdent face au Malawi, alors tout serait relancé. Les Malawites se retrouveraient avec 6 points et le suspense resterait entier.

En résumé : L'Égypte est qualifiée en cas de victoire contre le Malawi. L'Angola est qualifié en cas de victoire contre le Soudan du Sud et en cas de victoire de l'Égypte contre le Malawi.

GROUPE C

Côte d'Ivoire (9 points, +5) Gambie (6 points, +2) Ghana (3 points, -2) Somalie (0 point, -5)

▶ Programme de la 4e journée | Lundi 16 novembre : Somalie-Ghana | Mardi 17 novembre : Gambie-Côte d'Ivoire

Ici, seule la Côte d'Ivoire (9 points) a une possibilité de qualification dès son 4e match. Les Éléphants affronteront la Gambie et, en cas de victoire, ils s'assureraient une des deux places qualificatives. Car la Gambie (3 points) ne pourrait plus les rattraper, en raison de la règle des confrontations directes. Et la Somalie (0 point) serait trop loin au classement.

En résumé : La Côte d'Ivoire qualifiée en cas de victoire contre la Gambie.

GROUPE D

Afrique du Sud (7 points, +6) Guinée (6 points, +1) Kenya (2 points, -1, qualifié d'office) Érythrée (1 point, -6)

▶ Programme de la 4e journée | Lundi 16 novembre : Érythrée-Guinée | Mardi 17 novembre : Kenya-Afrique du Sud

Ici, la situation est un peu plus complexe. Le Kenya, pays organisateur, est qualifié d'office, il n'y a donc qu'une seule place qualificative dans ce groupe D. L'Afrique du Sud, en tête, ne serait pas directement qualifiée, même en cas de victoire. Car la Guinée, peu importe son résultat, resterait au contact. Le match Guinée-Afrique du Sud, le 24 mars, lors de la 5e journée, sera le rendez-vous à ne pas manquer pour les deux sélections.

GROUPE E

RDC (9 points, +5) Zimbabwe (4 points, 0) Guinée équatoriale (4 points, -1) Sierra Leone (0 point, -4)

▶ Programme de la 4e journée | Lundi 16 novembre : Zimbabwe-Guinée équatoriale | Mardi 17 novembre : Sierra Leone-RDC

Les Léopards auront une belle opportunité face à la Sierra Leone, bonne dernière du groupe. Les Congolais l'ont déjà battue lors de la 3e journée (3-1) et une nouvelle victoire au match retour leur ouvrirait les portes de la CAN 2027.

En effet, la RDC se retrouverait alors avec 12 points. Dans ce cas, si le Zimbabwe et la Guinée équatoriale font match nul, les Léopards valideraient la première place du groupe E. Personne ne pourrait les rattraper. Si l'une de ces deux équipes l'emporte, les hommes de Sébastien Desabre seraient assurés de finir au moins deuxièmes.

En résumé : La RDC qualifiée en cas de victoire contre la Sierra Leone.

GROUPE F

Bénin (7 points, +4) Burkina Faso (7 points, +2) Mauritanie (3 points, 0) Centrafrique (0 point, -6)

▶ Programme de la 4e journée | Lundi 16 novembre : Centrafrique-Bénin | Mardi 17 novembre : Mauritanie-Burkina Faso

Le Burkina Faso, deuxième du groupe, est paradoxalement l'équipe qui a le plus son destin en main. Si les Étalons gagnent leur duel face à la Mauritanie, alors ils pourront préparer leurs bagages pour la CAN. Car ils mettraient les Mauritaniens et les Centrafricains hors de portée de tir et seraient assurés d'une des deux premières places.

Pour le Bénin, une victoire face à la Centrafrique pourrait également être salvatrice, à condition que le Burkina Faso gagne son match. Sans quoi, la Mauritanie aurait encore mathématiquement une chance de doubler les Écureuils. Mais si les Béninois empochent les . points, ils feraient un immense pas vers la qualif.

En résumé : Le Burkina Faso qualifié en cas de victoire contre la Mauritanie. Le Bénin qualifié en cas de victoire contre la Centrafrique, si le Burkina Faso gagne également.

GROUPE G

Cameroun (7 points, +4) Comores (4 points, -1) Namibie (3 points, -2) Congo (2 points, -1)

▶ Programme de la 4e journée | Lundi 16 novembre : Namibie-Cameroun | Mardi 17 novembre : Congo-Comores

Les Lions indomptables ont tout intérêt à remporter leur match de la 4e journée contre la Namibie. Ainsi, ils totaliseraient 10 points et s'envoleraient loin des Namibiens et des Congolais. Trop loin pour être rattrapés. Ils finiraient, au pire, deuxièmes du groupe G.

En résumé : Le Cameroun qualifié en cas de victoire contre la Namibie.

GROUPE H

Ouganda (5 points, +1, qualifié d'office) Libye (4 points, +1) Botswana (3 points, 0) Tunisie (2 points, -2)

▶ Programme de la 4e journée | Mardi 17 novembre : Botswana-Ouganda ; Libye-Tunisie

Ici, aucune qualification possible lors de la 4e journée. Le groupe ne comporte qu'une place qualificative, en plus de l'Ouganda, pays organisateur, automatiquement qualifié. Derrière les Ougandais, tout reste possible. À noter tout de même le danger qui guetterait la Tunisie en cas de nouveau revers.

GROUPE I

Algérie (7 points, +3) Zambie (4 points, 0) Togo (3 points, -2) Burundi (2 points, -1)

▶ Programme de la 4e journée | Mardi 17 novembre : Burundi-Togo ; Zambie-Algérie

Contre le Togo, l'Algérie devra l'emporter et espérer un résultat favorable dans le match entre le Burundi et la Zambie. Car avec les trois points de la victoire, portant leur total à 10, il faudrait aux Algériens en plus un match nul entre le Burundi et la Zambie, ou alors une victoire de la Zambie, pour être certains de larguer définitivement les deux derniers du classement.

En résumé : L'Algérie qualifiée en cas de victoire, si le Burundi perd ou fait match nul.

GROUPE J

Sénégal (7 points, +4) Mozambique (4 points, +2) Soudan (3 points, -5) Éthiopie (3 points, -1)

▶ Programme de la 4e journée | Lundi 16 novembre : Soudan-Sénégal | Mardi 17 novembre : Éthiopie-Mozambique

Seul le Sénégal a une chance de se qualifier lors de la 4e journée. Pour ça, il faudrait aux Lions de la Teranga les trois points de la victoire contre le Soudan et une victoire du Mozambique face à l'Éthiopie. Ainsi, ni les Éthiopiens, ni les Soudanais ne pourraient les rattraper sur les deux matches restants. Sans la victoire du Mozambique, les Sénégalais seraient en excellente position mais resteraient mathématiquement à portée de toutes les autres sélections de ce groupe J.

En résumé : Le Sénégal qualifié en cas de victoire contre le Soudan, si le Mozambique gagne contre l'Éthiopie.

GROUPE K

Mali (9 points, +4) Rwanda (6 points, +2) Cap-Vert (3 points,-1) Liberia (0 point, -5)

▶ Programme de la 4e journée | Mardi 17 novembre : Liberia-Cap-Vert ; Rwanda-Mali

Les Aigles font partie des équipes à avoir remporté leurs trois premiers matches. Alors forcément, ils se retrouvent en position favorable pour attaquer cette 4e journée. En cas de victoire face au Rwanda, les Maliens ne pourraient plus être rattrapés par les Rwandais, même si ces derniers revenaient à hauteur de points lors de la dernière journée, en raison de la règle des confrontations directes. Et le Liberia est déjà trop loin derrière. Ainsi, une des deux premières places serait assurée.

Mieux encore, si le Cap-Vert perd contre le Liberia, il suffirait d'un point au Mali, et donc d'un match nul contre le Rwanda, pour se qualifier automatiquement, puisque le Cap-Vert et le Liberia accuseraient alors un trop gros retard.

En résumé : Le Mali qualifié en cas de victoire, ou en cas de match nul combiné à une défaite du Cap-Vert contre le Liberia.

GROUPE L

Guinée-Bissau (7 points, +5) Nigeria (6 points, 0) Madagascar (2 points, -1) Tanzanie (1 point, -4, qualifiée d'office)

▶ Programme de la 4e journée | Mardi 17 novembre : Guinée-Bissau-Madagascar ; Tanzanie-Nigeria

Pas de qualification possible dans ce groupe L lors de la 4e journée. Il n'y a qu'une seule place qualificative à aller chercher, en raison de la présence de la Tanzanie, nation organisatrice. Même si la Guinée-Bissau gagne face à Madagascar, sa première place ne serait pas assurée, le Nigeria restant en embuscade. Guinée-Bissau-Nigeria, qui se jouera le 26 mars, pour la dernière journée, sera probablement brûlant.