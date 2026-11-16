Madagascar: Atsimo Andrefana - Le bois « Farafatse » risque de disparaître

Le « Farafatse » est une espèce de bois endémique des régions Atsimo Andrefana et Menabe. Elle risque de disparaître totalement.

Le « Farafatse » est notamment utilisé pour construire des pirogues en raison de sa légèreté. Dans la région Atsimo Andrefana, cette espèce de bois endémique ne se trouve plus que dans le noyau dur de l'aire protégée de Ranobe, au PK 32 au nord de Toliara.

« Le Farafatse se trouvait autrefois dans toutes les forêts denses de la région. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'à l'intérieur du noyau dur de l'aire protégée de Ranobe. Avec le droit d'usage, les habitants peuvent exploiter la forêt, mais en dehors du noyau dur. Et puisqu'il n'y en a plus en dehors du noyau dur, ils exploitent là où c'est interdit», explique Soahary Randrianjafizanaka, présidente de l'association « Farafatsi», qui s'est justement inspirée du nom du bois endémique et qui veut dire en rallonge : « Fiarovana ny tontolo iainana arahina fampandrosoana ho an'ny faritra atsimo », ou la protection de l'environnement soutenue par le développement de la région Sud, pour nommer l'association qu'elle a créée et officialisée en 2025. À elle d'avancer que le noyau dur continue d'être exploité pour construire non pas une ou deux pirogues, mais des centaines de pirogues, destinées notamment à la région Androy.

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Pression

Des activités tout à fait illicites, mais qui continuent de saigner le peu de forêt de l'aire protégée de Ranobe.

La forêt fait face à de nombreuses pressions telles que la culture sur brûlis, le charbonnage, le défrichement, la déforestation et l'exploitation illégale de ses bois endémiques. Entre 2016 et 2018, l'aire protégée de Ranobe a enregistré 13 395 ha de disparition de sa couverture forestière, 7 774 ha entre 2019 et 2021 et près de 3 000 ha entre 2022 et 2025, soit un total de près de 25 000 ha en dix ans et une perte forestière estimée à 75 %. « Nous essayons de conscientiser tout le monde, pas seulement les communautés locales, mais les responsables étatiques et nous, citoyens de la région Atsimo Andrefana. Il faut absolument que l'intérêt général prime avant l'intérêt de quelques businessmen qui exploitent le « Farafatse ».

Certains exploitants illégaux ont déjà été traduits devant la justice avec la charge de manquement aux textes relatés dans le Code des aires protégées. Mais la sanction semble trop légère pour les auteurs. L'association, avec la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable (DREDD) Atsimo Andrefana, appuie la gouvernance et la conservation et a réalisé un petit exploit entre 2018 et 2021 avec le renforcement progressif de la surveillance, d'où la diminution globale, mais avec une persistance de fluctuations liées aux pressions et aux capacités de contrôle », ajoute la présidente de l'association « Farafatsi ». Il n'y a pas de « surveillants » officiels.

L'association, la DREDD et d'autres partenaires collaborent pour la mise en place de la brigade mixte. À noter que l'aire protégée de Ranobe n'a pas de gestionnaire officiel depuis 2015.