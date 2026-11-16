Madagascar: Antsiranana - Les participants aux universiades accueillis en triomphe

Après leur participation à l'Universiade 2026, organisée dans la région Vakinankaratra, les étudiants universitaires d'Antsiranana ont bénéficié d'un accueil particulièrement chaleureux. Fierté, émotion et enthousiasme ont marqué cet événement, organisé en hommage à leur engagement et aux performances réalisées lors de cette compétition nationale du sport universitaire.

La délégation d'Antsiranana n'est pas revenue les mains vides. Elle s'est notamment illustrée dans deux disciplines collectives majeures, en décrochant la médaille d'argent en basketball et une autre en football. Deux distinctions qui viennent récompenser les efforts, la détermination et l'esprit d'équipe des sportifs, tout en constituant une source de satisfaction pour l'ensemble de la communauté universitaire d'Antsiranana.

Dès les premières heures de la matinée, une foule enthousiaste s'est rassemblée aux abords de la gare routière pour réserver un accueil triomphal aux étudiants. Munis de leur coupe, de leurs médailles et de leurs certificats de mérite, ces derniers ont été accueillis sous les acclamations de leurs supporters.

Attachement

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La ville d'Antsiranana, et particulièrement l'université, a ainsi vécu un jeudi exceptionnel, marqué par une forte ferveur populaire, malgré la fermeture provisoire de l'établissement. De la gare routière jusqu'au campus universitaire, en passant par les principales artères de la ville, le cortège a donné lieu à une véritable célébration. À bord des sprinters, drapeaux, banderoles, chants et danses ont rythmé le parcours, illustrant l'attachement profond du comité d'accueil à ses héros.

Cette mobilisation traduit la reconnaissance de la communauté envers ces étudiants qui ont défendu les couleurs de la région lors de ce rendez-vous national. Leurs résultats illustrent également le potentiel de la jeunesse du Nord et sa capacité à rivaliser avec les autres délégations universitaires du pays.

Les autorités locales, les responsables de l'Université d'Antsiranana, les proches, les amis ainsi que les familles des sportifs ont répondu présent pour célébrer leur retour. Au campus, où s'est déroulée la réception officielle, les applaudissements, les cris de joie et les chants ont rapidement installé une ambiance festive. Leurs camarades leur ont réservé un accueil particulièrement enthousiaste, faisant de cette réception un moment de communion et de fierté collective.

À cette occasion, le directeur des affaires sociales de la région Diana a salué les performances des étudiants et encouragé ces derniers à poursuivre sur cette lancée. Il a exprimé le souhait de les voir progresser davantage dans les disciplines collectives, afin de représenter dignement leur région et le pays, tout en servant de modèles à la jeunesse.

« À leur retour, ces étudiants ont eu droit à une réception chaleureuse, car leur parcours a été couronné par deux distinctions. Des résultats qui consacrent leur engagement, leur combativité et leur esprit collectif face aux délégations des autres régions», a expliqué le directeur des affaires sociales de la région Diana.