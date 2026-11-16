Cameroun: Début des contrôles et sanctions de mototaxis non en règle «pour que le secteur soit assaini»

16 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Emmanuel Jules Ntap

Au Cameroun, les contrôles et sanctions débutent ce 16 novembre 2026 pour les conducteurs de mototaxis. Après les propriétaires et chauffeurs de taxis il y a quelques semaines, c'est au tour de ces conducteurs d'être soumis à une vaste opération d'identification biométrique obligatoire. Une mesure qui intervient alors que les syndicats de transports dénoncent une prolifération de conducteurs clandestins et non identifiés.

L'augmentation du nombre de conducteurs clandestins nuit à l'activité des professionnels du secteur. Selon Célestin Bama, président de la Confédération syndicale des travailleurs, ceux clandestins ont profité de la passivité des municipalités pour infiltrer l'activité : « Les mairies préfèrent travailler avec les associations de conducteurs de mototaxis parce qu'elles achètent les chasubles. Or, les expatriés qui sont dans ce secteur n'ont pas de carte nationale d'identité et ne peuvent pas être identifiés. Malheureusement, ce sont ces expatriés qui se cachent derrière les associations en achetant seulement les chasubles. »

Sous la pression du gouvernement du Cameroun, les mairies ont changé de procédé. Désormais, elles exigent la présentation d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour lors de l'identification des conducteurs.

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« C'est plus pour la sécurité du conducteur de mototaxi »

Ce n'est pas une traque aux étrangers, assure toutefois Julio Tsoungui, coordonnateur de l'opération à la mairie de Yaoundé 4. « Vous convenez avec moi que la carte de séjour est connue de tous. Celui qui ne l'a pas, ne peut pas exercer. D'ailleurs, même les Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité seront traqués. Nous voulons que tout le monde se conforme, pour que le secteur soit assaini », lance-t-il.

À la mairie de Yaoundé 4, 9 000 conducteurs sont déjà enregistrés, à l'instar du Camerounais Joseph Belinga. « Comme le contrôle commence ce lundi, je suis venu retirer ma chasuble pour éviter d'être interpellé. Pour moi, cette opération, c'est plus pour la sécurité du conducteur de mototaxi et de la moto elle-même, parce qu'on pourra retrouver une moto volée », relativise-t-il.

Cela fait maintenant 3 ans que les conducteurs ont été invités à s'identifier. Selon les autorités, à peine 30% l'ont fait sur l'ensemble du territoire national.

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