Tunisie: Préparation des jeunes artisans à la relève - On ne voit rien venir jusque-là !

Il suffit de faire le tour de nos médinas, le coeur battant des grandes villes, pour se rendre compte que l'artisanat tunisien n'a pas le vent en poupe comme auparavant.

Du reste, nombre d'activités traditionnelles ont perdu de leur notoriété. Cela veut dire que plusieurs métiers, menacés de disparition, risquent de mettre la clé sous le paillasson, avec les conséquences que l'on connaît.

Tout compte fait, ce secteur ancestral devrait se réinventer, en vue de donner des racines et des ailes et de s'ancrer dans une logique de créativité et de durabilité. Pour survivre, il n'y a plus de choix que de s'engager dans un processus d'apprentissage et de formation de compétences qualifiées, passant ainsi le flambeau à une nouvelle génération d'artisans. Y penser ainsi, c'est repenser la manière de redonner à ce patrimoine artisanal son éclat d'autan et traduire dans les faits tout projet portant sa restructuration et sa modernisation.

C'était prévu en septembre dernier !

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Réussir cette entreprise implique d'assurer la relève, dans la mesure où elle préserve un héritage ancestral capital. En fait, l'on recense au moins une trentaine de métiers négligés auxquels les maîtres artisans n'ont plus la capacité de s'adonner. Mais ils sont prêts à transférer leur savoir-faire et leurs acquis professionnels aux jeunes promoteurs. Conscient de ce défi professionnel, l'Office national de l'artisanat (ONA) a, déjà, pris les choses en main pour préparer la relève, afin de reconstituer son tissu artisanal et former de nouveaux artisans.

En effet, il a établi, depuis juin dernier, une liste préliminaire de sept spécialités concernées, à savoir la broderie de Kerkennah, la poterie Jefna de Guellala, la fabrication de selles et produits similaires, la sculpture et la gravure sur plâtre, le dorage et le lustrage, la sparterie et les produits en fibres végétales, ainsi que la tuile traditionnelle de Testour. Leurs maîtres artisans ont également été honorés et désignés pour devenir formateurs en la matière. Jugées peu répandus, ces métiers risquent de ne plus exister, si un plan de formation n'est pas engagé pour assurer leur continuité. Ce faisant, il y a maintenant cinq mois que l'ONA s'est lancé dans une initiative salutaire intitulée «Maître de l'artisanat tunisien», mise en oeuvre dans le cadre du projet de coopération «Soutien du rôle de la culture dans le développement durable», réalisé avec l'Unesco-Tunisie et l'appui financier de la fondation Besrour.

Pourquoi promettre monts et merveilles ?

Mais, rien n'a été fait jusque-là. Pourtant, sa directrice générale, Leïla Msellati, avait, alors, déclaré que tout irait bien et que le démarrage effectif du programme de formation aurait dû avoir lieu dès septembre dernier. Plus de deux mois plus tard, on ne voit rien venir. Pourquoi, alors, promettre monts et merveilles ? Sachant que tout retard accusé pourrait se répercuter sur le timing de la formation, sa bonne organisation, mais aussi sur la gestion du temps qui lui est consacré. D'autant plus que l'on doit préparer les maîtres artisans auxquels est confiée cette mission d'apprentissage et d'encadrement. Idem pour les jeunes apprentis qui auraient besoin d'être mis au courant du contenu de la formation, de sa durée et des modalités de son déroulé.

Sur ce plan, l'ONA est appelé à bien communiquer sur ce projet et commencer à sensibiliser les jeunes artisans ciblés, afin d'aboutir aux objectifs escomptés. Car préparer la relève des maîtres artisans ne devrait pas se limiter à une simple formation. Cela s'inscrit, bel et bien, dans un long cursus d'apprentissage, d'encadrement, de suivi et de promotion.

Ce secteur ancestral, qui compte environ 300 mille artisans et artisanes, générateur de plus de 7 mille postes d'emploi, chaque année, mérite, plus que jamais, de se développer et de mieux s'exporter. Ainsi, sa commercialisation à une plus large échelle en vaut la chandelle.