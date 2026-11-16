Ethiopie/Sénégal: Le Premier ministre Abiy rend hommage aux athlètes éthiopiens pour leur triomphe historique aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026

14 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité les jeunes athlètes éthiopiens pour leurs performances exceptionnelles lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, au Sénégal, où ils ont dominé le classement des médailles en athlétisme avec un total impressionnant de huit médailles.

L'équipe éthiopienne a remporté cinq médailles d'or et trois d'argent, réaffirmant ainsi la force durable du pays en athlétisme et mettant en avant la richesse de ses talents sportifs émergents sur la scène internationale.

Dans un message de félicitations, le Premier ministre Abiy a salué les athlètes pour leur exploit historique, qualifiant leur performance de témoignage de la riche tradition athlétique de l'Éthiopie et de son excellence sportive constante.

« J'adresse mes sincères félicitations à nos jeunes athlètes éthiopiens pour leur exploit exceptionnel et historique aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 au Sénégal », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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Il a exhorté les jeunes athlètes à continuer de porter haut le drapeau éthiopien et d'inspirer une nouvelle génération à viser l'excellence.

Le Premier ministre a déclaré : « Continuez à porter haut le drapeau éthiopien et à inspirer une nouvelle génération à viser l'excellence ! »

Cet exploit met encore davantage en lumière la nouvelle génération d'athlètes éthiopiens et le potentiel durable du pays à rester une force de premier plan dans l'athlétisme international, a-t-on appris.

Lire l'article original sur ENA.

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