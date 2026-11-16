Ethiopie: Les habitants de Mekelle réclament des efforts soutenus de la part du gouvernement fédéral pour faire avancer les réformes au Tigray

Addis Ababa — Les habitants de Mekelle ont exhorté le gouvernement fédéral à poursuivre et à accélérer les efforts de réforme, de reconstruction et de développement dans la région du Tigray.

Ils ont en outre souligné la nécessité de consolider les progrès accomplis en vue d'une paix, d'une stabilité et d'une prospérité durables dans la région.

Cet appel a été lancé lors d'un forum consultatif réunissant les habitants de Mekelle, présidé par le chef d'état-major des Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF), le maréchal Birhanu Jula.

S'exprimant lors de ce rassemblement, le maréchal Birhanu a déclaré que l'ancienne faction du TPLF s'était ralliée au groupe dit « Tsimdo », une alliance orchestrée par les adversaires historiques de l'Éthiopie pour mener une guerre contre le pays.

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Il a ajouté que son engagement auprès des habitants visait à favoriser le dialogue, à renforcer la coopération et à encourager les efforts collectifs pour garantir une paix et une stabilité durables dans la région du Tigray.

Au cours des discussions, les habitants ont souligné leur vif désir de voir le conflit prendre fin, désignant la paix, la sécurité et le développement durable comme leurs priorités absolues.

Ils ont appelé à la reconstruction des infrastructures endommagées, à l'élargissement des perspectives d'emploi pour les jeunes et au rétablissement de la sécurité afin de permettre aux communautés de reprendre une vie normale sans crainte.

« Nos priorités absolues sont la reconstruction des infrastructures essentielles, la création d'opportunités d'emploi concrètes pour nos jeunes et le rétablissement de la sécurité afin que les citoyens puissent mener leur vie quotidienne en paix », ont déclaré les participants.

Les habitants se sont également félicités de la reprise du versement des salaires des fonctionnaires et des efforts en cours de remise en état des infrastructures, les qualifiant d'étapes importantes vers le retour à la normale et l'accélération de la reprise de la région.

À l'issue du forum, les participants ont appelé le gouvernement fédéral à maintenir son engagement envers le Tigray, à poursuivre les interventions en cours et à accélérer les initiatives de réforme, de reconstruction et de développement afin de garantir une paix durable et d'améliorer les conditions de vie des communautés dans toute la région.