Madagascar: Lutte contre la corruption - Recrutements et marchés publics dans le viseur du Dr Herinjatovo Ramiarison

Recrutements, remboursements médicaux, marchés publics et recettes fiscales figurent parmi dix procédures désormais ciblées par une cartographie des risques de corruption. Le ministère veut encadrer les pratiques et rendre les démarches administratives nettement plus transparentes.

Recrutements, remboursements médicaux ou marchés publics : le ministère de l'Économie et des Finances cible dix procédures où les risques d'abus doivent être mieux maîtrisés. Lors de son intervention sur les chaînes nationales TVM et RNM, hier soir, le ministre Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison a replacé ce chantier dans un enjeu plus large : la perte de ressources publiques. Selon les estimations qu'il a avancées, les fraudes et la corruption en matière fiscale et douanière priveraient l'État d'environ 800 millions USD par an.

La pression fiscale de Madagascar demeure, a-t-il souligné, autour de 10,5% du PIB, contre 15 à 18% dans certains pays au développement comparable. Pour lui, la corruption explique une partie des retards accumulés dans les infrastructures et l'amélioration des services publics. Validée le 6 novembre, la cartographie des risques du ministère de l'Économie et des Finances (MEF) couvre notamment le recouvrement des recettes douanières et des impôts synthétiques, le contrôle des dépenses, la programmation des investissements et les recrutements. Leur inscription ne présume pas l'existence de fautes individuelles. Elle doit permettre de repérer les interventions irrégulières, les conflits d'intérêts et les décisions insuffisamment traçables.

Une affaire de tous

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La lutte contre la corruption ne peut reposer uniquement sur les organes de contrôle. Lors de son intervention, le ministre a appelé les citoyens et les agents publics à dénoncer les pratiques irrégulières dont ils ont connaissance. Il a particulièrement insisté sur la protection des dénonciateurs, qui peuvent effectuer leurs signalements dans l'anonymat, sans avoir à révéler leur identité ni à s'exposer à d'éventuelles représailles. Cette mobilisation citoyenne doit s'accompagner d'une meilleure transparence administrative. Une instruction du secrétariat général du 4 novembre prévoit ainsi l'élaboration de catalogues de services précisant les démarches, les pièces exigées, les tarifs officiels et les délais de traitement. Le MEF recense par ailleurs 311 structures anticorruption.

Au moins 105 doléances ont été recueillies à travers ses différents dispositifs, dont 49 sur la plateforme ROHI au 11 novembre. Un comité chargé de leur traitement est en cours de constitution pour assurer les vérifications et le suivi des dossiers. Au-delà des signalements, l'enjeu sera de garantir des suites effectives aux dénonciations et de renforcer la confiance des citoyens dans l'administration. Le ministre a néanmoins souligné que les changements devront se faire progressivement, l'essentiel étant de continuer à avancer vers les objectifs fixés.