À toutes les époques, les chefs ont cru agir pour le bien de leur peuple. En gros, il s'agissait de chasser la faim et de savoir défendre ses terres.

L'histoire montre que la civilisation du riz a accompagné, dans l'Asie des moussons, la naissance de nombreux États. Tandis que la civilisation pastorale, du Sahel à l'Afrique de l'Est, a souvent favorisé la force militaire et le prestige guerrier. Or, Madagascar se situe précisément à la croisée de ces deux mondes. L'image est synthétique, mais si la Grande île était un boxeur, elle serait dotée du jab du gauche déroutant d'Ike Quartey et de la droite destructrice de Sugar Ray Robinson. Leur combinaison ferait d'elle une redoutable pugiliste. Du moins, en attendant qu'elle se rende compte que son « ADN » lui permet d'avoir le mental nécessaire pour remporter ses combats. Ces derniers jours, Madagascar est confronté, sur son sol, à la guerre d'influence des puissances nucléaires : les États-Unis et la Russie en première ligne, et la Chine en coulisses, mais cible réelle des Américains.

Un haut gradé de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, John W. Brennan Jr, est venu mettre en garde les Malgaches contre l'influence russe. Ce n'est pas uniquement une mise en garde. C'est la promesse d'« actions » si la nécessité s'impose. Didier Ratsiraka, exalté, a voulu tenir un rôle dans cette lutte intercontinentale d'influence, jusqu'à se rendre en Corée du Nord et à afficher des poignées de main chaleureuses avec Kim Il-sung. En 1991, le couperet tombe. Fin de la guerre froide, fin du premier règne de l'amiral rouge. En coulisses, les dirigeants américains et russes se congratulaient et trouvaient un terrain d'entente. Tandis que Madagascar se précipite vers un désastre économique qui aboutit à une extrême pauvreté en 2026. Peut-être faudrait-il demander à un « supercalculateur », force motrice de l'intelligence artificielle (IA), de simuler les scénarios possibles pour la diplomatie malgache.

La bulle « IA »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette fameuse IA a montré des signes inquiétants en Bourse ces derniers temps. En l'espace de quatre mois, les acteurs connus du secteur en Chine ont perdu 480 milliards USD. Aux États-Unis, le mastodonte Nvidia a dû lâcher près de 1 800 milliards USD de sa valeur boursière. En parallèle, les récentes élections américaines ont fait apparaître une crise latente : celle des « data centers ». Ces grosses machines sans lesquelles l'IA ne peut rivaliser qu'avec un tableur « Excel ». Le mécontentement est dû à la consommation excessive d'eau et d'électricité, à l'occupation des terres et à la hausse des factures causée par ces centres de données. Une installation typique consomme l'équivalent de l'électricité de 100 000 foyers, soit environ 1 milliard de kWh par an.

Si deux infrastructures de ce type se trouvaient à Tana, les simples consommateurs ne pourraient se contenter que de 10% de l'offre de la Jirama, la nuit. Pourtant, sans « data centers », l'IA n'est qu'une application limitée. Reste à savoir si cette réticence, qui gagne aussi l'Europe, peut faire chuter ou simplement vaciller l'IA. D'autant que des questions se posent sur l'endettement des entreprises comme CoreWeave et sur la rentabilité de l'application. L'outil numérique est souvent accusé de coûter plus qu'il ne rapporte. Ce qui multiplie les risques pour les investisseurs. D'ici 2028, après ce choc, le rétrécissement pourrait être le nouveau cheval de bataille : faire beaucoup avec peu. Si les géants de l'IA perdent de l'argent, cela n'affectera en rien, hélas, l'automatisation des tâches. Les Chinois et les Américains ne le contrediront pas, pas plus que les Russes.