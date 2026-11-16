Togo: « Ambassadrice Communes Grand Lomé » devient « Ambassadrice Communes du Togo », un programme désormais à l'échelle nationale

Le programme Ambassadrice Communes Grand Lomé prend une nouvelle dimension. Désormais dénommé « Ambassadrice Communes du Togo » (ACT), il étend son champ d'action aux 117 communes du pays.

Cette mutation a été officiellement annoncée vendredi 13 novembre 2026 à Lomé, lors d'une conférence de presse organisée par le Comité Ambassadrice Communes du Togo (CACT). Une rencontre qui a également permis de présenter les grandes orientations du mandat en cours.

Une nouvelle étape s'ouvre pour le programme Ambassadrice Communes. Initialement consacré aux 13 communes du Grand Lomé, ce projet porté par l'ancien maire adjoint Espoir KOUDJODJI ambitionne désormais de toucher l'ensemble du territoire national. Après trois éditions organisées dans la capitale, les promoteurs ont décidé de donner une dimension nationale à cette initiative axée sur le leadership féminin, l'engagement citoyen et le développement local.

Cette évolution a connu une première concrétisation le 22 août dernier à Aného, à travers une édition test ayant mobilisé des candidates issues des cinq régions administratives du Togo. À l'issue de cette rencontre, Mlle Munétra N'ko, représentante de la commune de Kloto 1, dans la région des Plateaux, a été consacrée première Ambassadrice Communes du Togo.

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Désormais, le programme se veut unique à l'échelle nationale. Les différentes étapes organisées dans le Grand Lomé et les cinq autres régions administratives constitueront des phases préliminaires devant conduire à une grande finale nationale.

Une ambition nationale tournée vers les potentialités locales

Pour Jacques Djossou Ekoué, manager général du programme et président du Comité Ambassadrice Communes du Togo, cette mutation répond à une volonté d'élargir les opportunités de participation des jeunes filles et de valoriser les potentialités des différentes communes du pays.

« Nous avons voulu, après trois éditions, étendre le programme, ce qui fut fait le 22 août dernier à Aného. Les communes des cinq régions du Togo ont été représentées. C'est donc pour expliquer le pas que nous venons de faire », a-t-il indiqué.

Il a notamment souligné la participation de communes éloignées de la capitale, parmi lesquelles Tône 1, Cinkassé 1 et Kozah. Pour cette édition expérimentale, trois communes par région, soit quinze au total, ont été retenues pour la sélection des candidates.

Au-delà de la compétition, le programme entend donner une place centrale aux projets communautaires. Selon le président du comité, les six projets retenus feront l'objet d'une fusion afin de permettre leur mise en oeuvre au bénéfice des populations.

Le leadership féminin au service du développement communal

Première Ambassadrice Communes du Togo, Munétra N'ko entend faire de son mandat un véritable levier d'engagement citoyen et de transformation sociale. Communicante de formation, elle place le leadership féminin au coeur de son action.

À travers les constats effectués dans sa commune d'origine, Kloto 1, elle a identifié plusieurs défis, notamment les problèmes environnementaux et la faible implication des jeunes dans les instances de prise de décision.

Son projet, baptisé « Mina Mia do Djé », vise particulièrement à lutter contre les dépotoirs sauvages dans la commune. Il prévoit notamment la formation de 150 jeunes issus des huit cantons de Kloto 1 sur le civisme, la citoyenneté et le volontariat, avant de les outiller sur les questions de gestion environnementale.

Un deuxième volet, intitulé « Mon quartier propre, ma responsabilité », prévoit la mise en place de brigades vertes chargées de collecter les déchets, d'identifier les dépotoirs sauvages, d'assurer le tri et de contribuer à la valorisation des déchets.

Pour la jeune ambassadrice, cette initiative doit également favoriser l'autonomisation des jeunes. Elle résume sa vision par cette formule : « Quand on parle d'ordures, c'est de l'or qui dure ».

Un pont numérique entre les populations et les municipalités

Au-delà de l'assainissement, le projet de Munétra N'ko comporte un important volet de communication numérique. Il ambitionne de créer un canal d'échanges entre les populations et les autorités municipales, notamment le maire et ses conseillers.

Cette plateforme permettra de faire connaître les activités hebdomadaires de la mairie, mais aussi de donner la parole aux jeunes et aux habitants afin qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions concernant le développement de leur communauté.

Avec cette nouvelle dimension nationale, Ambassadrice Communes du Togo entend ainsi dépasser le cadre d'un simple concours de beauté ou de représentation. Le programme se positionne désormais comme un espace de promotion du leadership féminin, de valorisation des initiatives locales et de participation des jeunes à la gouvernance communale.

L'enjeu sera de traduire cette ambition en actions concrètes dans les 117 communes du Togo et de faire des jeunes ambassadrices de véritables actrices du développement à la base.