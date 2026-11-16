Angola: Le Ministère de la Santé organise la deuxième phase des examens d'accès aux formations en soins infirmiers

Luanda — Le Ministère de la Santé a organisé, ce vendredi (13), dans plusieurs provinces du pays, la deuxième phase des examens d'accès aux cursus de spécialisation du deuxième cycle de formation en soins infirmiers, pour l'année universitaire 2026/2027.

Selon un communiqué de presse transmis ce samedi à l'ANGOP, cette épreuve, destinée à offrir une nouvelle chance aux candidats n'ayant pas pu participer à la première phase pour des raisons religieuses, a porté sur un concours proposant 4 800 places pour 6 699 candidats inscrits.

L'initiative, menée sous la direction de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, visait à garantir l'égalité des chances, dans le respect de la liberté religieuse ainsi que des principes de mérite et de transparence.

À Luanda, indique le communiqué, Job Monteiro, coordinateur et gestionnaire technique de l'Unité de mise en oeuvre du projet de formation des ressources humaines en santé (UIP-PFRHS), a supervisé le déroulement des épreuves au Complexe hospitalier Cardeal Dom Alexandre do Nascimento.

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Sur place, sur les 262 candidats inscrits, 123 se sont présentés à l'évaluation, qui s'est déroulée sans incident notable.

Cette deuxième phase a mobilisé 42 facilitateurs et surveillants, répartis sur les différents centres d'examen ; les épreuves ont eu lieu dans les provinces de Benguela, Cabinda, Lunda-Sul, Cuanza-Sul, Huambo, Huíla, Moxico et Luanda.

Le concours porte sur des spécialités telles que la santé communautaire, la pédiatrie et la puériculture, les soins intensifs, les urgences et traumatismes, ainsi que la santé maternelle et néonatale, visant à renforcer les compétences des professionnels des soins infirmiers.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Projet de formation des ressources humaines en santé, financé par la Banque mondiale, qui prévoit de former 38 000 professionnels d'ici 2028, en vue de renforcer la capacité de réponse du Système national de santé.