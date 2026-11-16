Sénégal: Kédougou - Plaidoyer pour la pérennisation de la Boutique de droit

Kédougou — L' Association des juristes du Sénégal (AJS) a entamé, samedi, une campagne de plaidoyer pour la pérennisation de la Boutique de droit de Kédougou en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer.

"Nous sommes à Salémata pour la campagne qui va combiner des audiences publiques de plaidoyer, des rencontres de concertation, des activités communautaires de sensibilisation, des consultations juridiques de proximité, un forum multi- acteur ainsi qu'un panel de plaidoyer", a déclaré Sido Diallo, la coordinatrice générale des Boutiques de droit de l'Association des juristes du Sénégal.

Elle s'exprimait en marge du démarrage de la campagne de plaidoyer pour la Boutique de droit de Kédougou, une activité financée par l'Union européenne dans le cadre du projet "Sen résilience".

La journée présidée par l'adjoint au préfet du département de Salémata, Babacar Diouf, a vu la présence des élus locaux, de la cheffe de service départemental de la femme Aissatou Diallo et des membres de l'AJS.

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Créés en 2008, les Boutiques de droit sont des centres d'écoute, de conseils et d'assistance juridico-judiciaire visant à rapprocher la justice des justiciables.

Selon Sido Diallo, "l'approche retenue vise à favoriser une appropriation collective des enjeux de l'accès à la justice et à faire émerger des engagements concrets en faveur de la continuité des services de la Boutique de droit au- delà du projet Sen résilience 2".

La Boutique de droit de Kédougou a enregistré 556 consultations juridiques dont 128 nouveaux cas et 428 suivis de cas, selon la coordinatrice générale.

"Les consultations ont porté sur l'information juridique (508), l'orientation, la médiation, l'assistance judiciaire et l'accompagnement psycho-social", a-t-elle fait savoir.

Sido Diallo a souligné que les questions de droit de la famille représentent 36,84% des consultations. Elle a également fait état de dossiers portant sur des violences sexuelles (16, 15%), économiques (11,80%), physiques (11,43%) et psychologiques (11,25%).

La Boutique de droit a par ailleurs formé 150 parajuristes à Kédougou et plus de 180 à Tambacounda, a t-elle ajouté.

Elle a annoncé qu'une redonnée pédestre de sensibilisation où sont attendus environ 150 participants dont les forces de défense et de sécurité, le personnel médical médical, les parajuristes, les représentants de l'Etat et les organisations communautaire est prévue, dimanche, à Kédougou.

Une visite de solidarité et de sensibilisation est prévue, lundi, auprès des femmes détenues en vue de promouvoir leurs droits et leurs accès à l'information juridique. L'AJS va rencontrer à cette occasion l'administration pénitentiaire.