Sénégal: Mbour - Le cousinage à plaisanterie entre haal pulaar et sérères au menu d'une soirée culturelle en janvier

Mbour — L'association "Renndo Haal Pulaar" de Mbour va célébrer le cousinage à plaisanterie entre les Sérères et les Haal pulaar, le 16 janvier 2027, lors d'une grande soirée culturelle, a t-on appris, samedi, auprès de ses responsables, qui veulent ainsi contribuer au renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble au Sénégal.L'annonce a été faite par le porte-parole de l'association, Amadou Cheikh Tidiane Djiba, lors d'une conférence de presse tenue à Mbour, en présence de membres du bureau exécutif, de femmes et de jeunes de la structure.

Prévue sur l'esplanade du stade Caroline Faye dénommé "Bayaal Thierno Mansour Barro", "cette manifestation sera placée sous le parrainage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye", a précisé M. Djiba.

Initialement programmée le 9 janvier 2027, la journée culturelle a été reportée au 16 janvier afin d'éviter sa coïncidence avec la ziarra annuelle dédiée à Thierno Mouhamadou Mansour Barro, prévue les 8, 9 et 10 janvier prochains.

Selon le porte-parole, cette initiative entend notamment valoriser les liens historiques et culturels entre les communautés sérère et haalpulaar, unies par une tradition de cousinage à plaisanterie qu'il qualifie de "cousinage sacré et de culture en partage".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous voulons agir pour une plus grande cohésion sociale et ethnique dans notre pays, pour une plus grande interpénétration des ethnies et des peuples, mais également pour préserver la paix, l'unité et le cousinage entre les ethnies", a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, l'association invite toutes les communautés vivant au Sénégal à prendre part à cette célébration, en mettant en valeur leurs différentes expressions culturelles.

"Avec chaque ethnie, aux couleurs de sa culture, nous défilerons ensemble, nous chanterons ensemble, nous célébrerons ensemble. C'est Renndo qui organise, mais c'est Mbour qui fête"', a souligné Amadou Cheikh Tidiane Djiba.

Au-delà de la célébration culturelle, a-t-il ajouté, Renndo Haal Pulaar entend également contribuer à la relance du tourisme à travers la valorisation du patrimoine culturel et des traditions de la capitale de la Petite-Côte.

Créée en 2007, l'association Renndo Haal Pulaar oeuvre à la promotion de la participation de ses membres au développement économique, social et culturel du département de Mbour.

Elle revendique une communauté de plus de 10 000 membres et dispose d'antennes à Sandiara, Ndiaganiao, Nguéniène, Joal-Fadiouth, Saly Portudal et Nguékokh.

La structure a notamment organisé, au cours des deux dernières années, des conférences religieuses durant le mois de Ramadan, avec la participation de milliers de fidèles, selon son porte-parole.