Sénégal: USSEIN - Plus d'une centaine d'étudiants reçoivent leurs parchemins

Fatick — L'Unité de formation et de recherche en sciences économiques, juridiques et tourisme (UFR/SEJT) de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) à Fatick (centre-ouest) a mis, samedi, sur le marché de l'emploi 140 nouveaux diplômés de la licence et du master en aménagement agrotouristique et ingénierie culturelle, a constaté l'APS.

Lors d'une cérémonie de graduation tenue à l'Amphithéâtre de l'université, ces nouveaux diplômés en licence et en master ont reçu leurs parchemins, en présence du parrain, le professeur Amadou Tidiane Guiro, premier recteur de l'USSEIN, des autorités administratives et universitaires, ainsi des membres du corps enseignant et du personnel administratif, technique et de services (PATS).

"Le diplôme d'aujourd'hui n'est pas un fin en soi, mais le début d'une nouvelle aventure, parce que de nouveaux défis vous attendent. .Soyez prêts pour relever ces défis, car la vie n'est qu'un processus d'apprentissage et nous sommes sûrs que vous serez à la hauteur pour réussir", selon le recteur de l'université Pr Diégane Diouf.

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Devant les nouveaux diplomés, il a souligné que "leur vocation est de prendre part à à la transformation du pays à travers le programme Vision 2050 Et je n'ai aucun doute que vous commencez déjà à le faire, parce que certains d'entre vous ont commencé à entreprendre, d'autres sont employés quelque part au sein même de l'université comme des assistants pédagogiques".

Le recteur de l'USSEIN a également rappelé aux nouveaux diplômés que le Sénégal a besoin de leurs compétences, de leur créativité et de leur audace.

"Le Sine Saloum a besoin de votre énergie pour valoriser les ressources, dynamiser les économies, ouvrir également de nouvelles perspectives à ses populations. Je vous exhorte donc à faire de votre diplôme non seulement un outil à valoriser pour montrer à chaque fois que je suis diplômé, mais surtout en véritable instrument d'engagement", a insisté le professeur Diouf.

Pour le parrain de cette cohorte, Pr Amadou Tidiane Guiro, "le diplôme est indispensable, mais ne suffit pas toujours pour garantir une insertion professionnelle."

"Aujourd'hui, le monde évolue à une très grande vitesse, surtout avec l'intelligence artificielle et autres, avec des mutations profondes. Donc il faut continuer à apprendre, à vous enrichir. Pour ceux d'entre vous qui ont la chance, approfondissez vos connaissances en master et en doctorat ou bien continuez à vous former tout en travaillant", a insisté le professeur Guiro.

Venu présidé la cérémonie l'adjoint gouverneur de la région de Fatick chargé du développement, Dominique Coumba Ndoffène Diouf a relevé que "la graduation marque la fin d'un cycle d'études, mais aussi et surtout matérialise un élan décisif vers le monde professionnel, est une étape importante de la formation des étudiants dans la mesure où elle récompense des années de labeur sanctionnées par une réussite".

"L'USSEIN occupe une place stratégique dans notre dispositif national d'enseignement supérieur. En tant qu'université à vocation agricole et des métiers connexes, elle porte une ambition majeure : contribuer à la souveraineté alimentaire, promouvoir le développement durable et participer à la construction d'une future prospérité économique et sociale inclusive", a-t-il relevé.