Sénégal: UGB - Lancement d'un projet anti-rongeurs

Saint-Louis — La ferme-école de l'UFR des Sciences agronomiques, d'aquaculture et de technologies alimentaires (S2ATA) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, a abrité, samedi, la journée de lancement de "Rat Solar Net", un projet relatif à un système de barrière solaire éco-responsable et anti-rongeurs.

La rencontre a réuni environ 35 à 40 participants issus des sphères scientifiques, associatives et agricoles de la région de Saint-Louis, a appris l'APS auprès des initiateurs.

Financé par l'Institut de recherche pour le développement (IRD), ce projet ambitionne de mieux gérer les populations des rongeurs des cultures.

Il constitue également un défi majeur pour la sécurité et la souveraineté alimentaire et sanitaire, dans une vallée du fleuve Sénégal, où les pertes agricoles sont encore assez peu estimées, mais sont très probablement élevées.

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Parmi les partenaires dudit projet, on retrouve l'Université Gaston Berger (UGB), la ferme intégrée de Keur Moctar (FIKM), le Centre agro-écologique de production, de démonstration et de valorisation (CAEPDV), l'Association Sénégal d'abord (Mbarigo) et KB Ingénierie Consulting Sénégal.

Pour la campagne de maraîchage de novembre/décembre 2026 à mars/avril 2027, des essais comparatifs seront menés dans le cadre du projet Rat Solar Net au sein de deux fermes-écoles pilotes à partir d'un dispositif expérimental (UGB et Guélack) et au sein d'une ferme en milieu paysan (Mbarigo).

Selon le chercheur à l'IRD Ambroisie Dalecky par ailleurs porteur du projet, cet atelier inaugural marque le coup d'envoi de cette nouvelle phase de coconstruction et d'expérimentation.

À long terme, dit-il, le projet cherche l'aboutissement à un effet levier pour mobiliser des ressources financières complémentaires, afin de transférer la solution au monde socioéconomique.