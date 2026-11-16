Sénégal: Kaffrine - 800 personnes bénéficient de consultations médicales gratuites

Kaffrine — Quelques 800 personnes ont bénéficié, samedi, à Kaffrine (centre) de consultations médicales gratuites à l'initiative de l'Amicale des infirmiers chefs de poste du district sanitaire de Kaffrine, a constaté l'APS.

"Nous organisons aujourd'hui la quatrième édition de nos consultations médicales gratuites, associées au dépistage de maladies chroniques, de son de sang et à la circoncision d'enfants, au poste de santé de Diamaguène TP", a dit Mamadou Badji, président de l'Amicale.

Il s'entretenait avec des journalistes au terme de cette journée, présidée par le directeur régional de la santé de Kaffrine, Ibou Guèye, en présence des autorités territoriales et d'autres acteurs.

Selon M. Badji, cette quatrième édition a permis de dépister 21 hommes pour le cancer de la prostate, à travers le dosage de l'antigène prostatique spécifique (PSA), avec quatre résultats positifs.

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Il a également fait état de 429 personnes consultées pour le diabète, le VIH et l'hépatite B. Cinq cas positifs à l'antigène de surface de l'hépatite B ont été rapportés.

Selon lui, les consultations dentaires ont permis de prendre en charge 39 personnes, avec quatre extractions dentaires simples, tandis que 130 patients ont bénéficié de consultations ophtalmologiques, accompagnées de la distribution d'une cinquantaine de lunettes correctrices.

Au total, 226 enfants ont également été circoncis dans le cadre de cette initiative, avec un dispositif de suivi mis en place dans les différents postes de santé de la commune , a-t-il listé.

Le président de l'Amicale a expliqué que cette initiative vise à faciliter l'accès aux soins, notamment pour les populations aux revenus modestes, tout en contribuant à rapprocher les services sanitaires des communautés.

Pour sa part, le directeur régional de la santé de Kaffrine, Ibou Guèye, a salué l'engagement des organisateurs, soulignant que cette initiative contribue à rapprocher les services de santé des populations avant d'appeler les communautés à recourir précocement aux structures sanitaires.