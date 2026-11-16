Sénégal: Sédhiou - Réaménagement de deux sites de dépôt sauvage d'ordures ménagères à Moricounda

Sédhiou — Le quartier Moricounda, dans la commune de Sédhiou (sud), a abrité, samedi, une activité de désherbage et d'aménagement de deux sites de dépôt sauvage d'ordures ménagères dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "Yaakaar Jeunesse et Citoyenneté".

Le premier site est situé derrière le camp de l'Escadron d'intervention et de surveillance de la Gendarmerie de Sédhiou, et le second en face de la mosquée de Moricounda.

Selon Ndoumbé Gaye Sow, responsable du projet "Yaakaar Jeunesse et Citoyenneté", cette initiative vise à lutter contre les dépôts anarchiques d'ordures ménagères et à contribuer à l'assainissement du quartier.

Ndoumbè Gaye Sow a estimé que cette intervention a permis de débarrasser ces espaces des herbes et des déchets qui dégradaient de l'environnement. Elle participe ainsi à la reconquête de lieux jusque-là exposés aux dépôts irréguliers d'ordures.

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De son côtè , Amadou Leye Kontè , acteur du développement communautaire, a rappelé qu'au-delà des opérations de nettoyage, cette initiative met également l'accent sur la responsabilité collective dans la préservation de l'environnement, ainsi que la sensibilisation des habitants pour éviter la réapparition des dépôts sauvages.

Le président du Conseil consultatif, Moctar Diédhiou, a salué cette initiative, qu'il considère comme une contribution importante à l'amélioration du cadre de vie des populations.

Il a également insisté sur la nécessité d'une mobilisation citoyenne pour préserver les espaces assainis, invitant les habitants à adopter des comportements responsables en évitant les dépôts anarchiques d'ordures ménagères.

A travers cette action, le projet entend également promouvoir un environnement plus sain et améliorer durablement le cadre de vie des populations de Moricounda.