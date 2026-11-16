Cote d'Ivoire: Le président du Botswana Duma Gideon Boko attendu au SIREXE 2026 d'Abidjan

Le président de la République du Botswana, Duma Gideon Boko, âgé de 57 ans, est attendu à Abidjan du 15 au 18 novembre 2026. Il effectuera, à cette occasion, sa première visite officielle en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la deuxième édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREXE 2026).

Cette visite intervient dans un contexte de rapprochement diplomatique entre Abidjan et Gaborone. Les deux chefs d'État, Duma Gideon Boko et Alassane Ouattara, avaient déjà eu l'occasion d'échanger en mai 2026, en marge du sommet Africa Forward organisé au Kenya.

Au-delà de sa dimension diplomatique, cette rencontre revêt également un intérêt économique et stratégique. La Côte d'Ivoire et le Botswana figurent parmi les pays africains dont les ressources extractives constituent un important levier de développement. Toutefois, le Botswana s'est particulièrement distingué par la place accordée à la transformation et à la valorisation de ses ressources naturelles dans son modèle économique.

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Sur le plan économique, le PIB par habitant du Botswana est estimé à près de trois fois celui de la Côte d'Ivoire. Le pays se positionne également devant la Côte d'Ivoire dans plusieurs classements internationaux, notamment certains indicateurs de gouvernance, de développement humain et de notation financière.

Autre particularité majeure du Botswana : depuis son indépendance, acquise en 1966, le pays n'a connu aucun coup d'État militaire, aucune tentative de prise du pouvoir par la force ni aucune rébellion armée.

Sur le plan politique, le Botswana a été gouverné pendant 58 ans par le même parti, le Parti démocratique du Botswana (BDP). Un tournant historique est intervenu en 2024 avec la victoire électorale de l'opposition, conduite par Duma Gideon Boko, qui a ainsi accédé à la magistrature suprême.

La présence du président botswanais au SIREXE 2026 offre donc une occasion de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, mais également d'examiner les expériences respectives en matière de gouvernance minière, de transformation locale des ressources naturelles et de développement économique.