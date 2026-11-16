Soudan: Minawi pleure la morte de Moulana Mohamed Osman Al-Mirghani

14 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le Gouverneur de la Région de Darfour, Muni Arko Manawi, a pleuré la mort de Moulana Mohamed Osman Al-Mirghani, qui est décédé vendredi au Caire.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Manawi a dit: « avec une profonde tristesse, nous présentons nos condoléances au peuple soudanais et les frères du Parti fédéral démocratique à la suite du décès de Moulana Mohamed Osman Al-Mirghani, l'une des figures nationales et politiques les plus éminentes du Soudan, qui a laissé des empreintes indélébiles dans la vie nationale et politique. »

Il a ajouté que son départ représente une grande perte pour le Soudan et pour sa famille.

Manawi a présenté ses sincères condoléances à sa noble famille, aux dirigeants et aux membres du Parti unioniste démocratique d'origine, ainsi qu'à tous ceux qui l'aimaient.

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