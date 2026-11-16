Soudan: Le Premier Ministre et les membres du cabinet pleurent la mort de Moulana Mohamed Osman Al-Mirghani

Khartoum, 13 Nov. 2026 (SUNA) - Le Premier Ministre et les membres du Conseil des Ministres pleurent avec une profonde tristesse et une vive douleur la mort de Moulana Mohamed Osman Al-Mirghani, chef du Parti fédéral démocratique d'origine et guide de Secte Khatmia, qui est décédé vendredi, après une vie marquée par le dévouement dans les domaines national, religieux et social.

Avec son départ, le pays a perdu l'une de ses figures religieuses et nationales les plus éminentes et une personnalité politique éminente qui a contribué largement et efficacement au processus du travail nationale. Tout au long de sa carrière nationale et politique, le défunt a oeuvré pour resserrer le rang et réaliser le consensus, la paix et la stabilité dans le pays.

Le défunt était également une référence religieuse et spirituelle pour les adeptes de secte Khatmia, ainsi qu'un dirigeant du Parti fédéral démocratique d'origine.

Le Premier ministre et les membres du cabinet, tout en pleurant la mort du défunt, présentent leurs sincères condoléances à sa noble famille, à la famille Al-Mirghani, aux dirigeants et aux membres du Parti unioniste démocratique d'origine, aux adeptes de la secte Khatmia et l'ensemble du peuple soudanais.