Congo-Kinshasa: Grève contre l'interdiction des baleinières en bois et pour exiger une «décision concertée» avec Kinshasa

En RDC, les armateurs de baleinières en bois décrètent une grève générale de la navigation à partir de ce 16 novembre pour dénoncer leur interdiction à compter du 15 novembre. « C'est difficile d'avoir une embarcation métallique en deux mois ou trois mois », conteste un représentant de cette profession très critiquée suite aux nombreux naufrages fluviaux des dernières années. « Ces morts d'hommes sont beaucoup plus liées à des tracasseries », défend-il, réclamant « que le ministre (des Transports) puisse prolonger un moratoire de deux ans ».

Ce sont les reines de la navigation fluviale en République démocratique du Congo (RDC) : les embarcations motorisées en bois ne sont plus autorisées depuis le 15 novembre 2026 en RDC pour lutter contre les naufrages meurtriers. Une mesure contestée par les armateurs des baleinières en bois qui entrent en grève générale à partir de ce 16 novembre.

À l'origine de ce mouvement, la nouvelle réglementation du secteur imposée par le gouvernement. Dans un communiqué, l'Association des armateurs des baleinières du Congo dénonce une mesure prise sans concertation, qu'elle juge préjudiciable à ses activités et à l'approvisionnement des populations riveraines.

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« Aucune embarcation ne va naviguer sur les voies du fleuve Congo »

Les armateurs réclament la levée de cette réglementation et l'ouverture d'un dialogue avec les autorités. Ils sollicitent notamment l'intervention du président Félix Tshisekedi car c'est une grève qui coupe la capitale Kinshasa de ses centres d'approvisionnement de l'ouest du pays et du nord-est.

« Ce qui va se passer ce lundi matin, c'est que dans tous les ports, aucune baleinière en bois ne va décharger et encore moins charger, et aucune embarcation ne va naviguer sur les voies du fleuve Congo jusqu'à ce qu'on ait une décision concertée avec le gouvernement, prévient Jérémie Mwabikungu, rapporteur des patrons des embarcations en bois dans le pays, au micro de notre correspondant Pascal Mulegwa. C'est difficile de s'aligner sur les mesures du gouvernement, parce que le délai qui nous a été accordé est court. C'est difficile de faire une embarcation métallique en deux mois ou trois mois ».

« Nous sommes totalement d'accord pour mettre fin à la navigation nocturne »

Il réclame un délai à Kinshasa : « Ce que nous voudrions, c'est que le ministre puisse prolonger ce moratoire de deux ans, pour que nous puissions nous aligner. Nous sommes totalement d'accord avec le fait de mettre fin à la navigation nocturne. Nous sommes d'accord avec le fait d'équiper nos passagers de gilets de sauvetage, y compris nos équipages. »

Jérémie Mwabikungu défend sa profession : « On nous reproche d'être à l'origine de ces morts d'hommes. Or, ces morts d'hommes sont beaucoup plus liées à des tracasseries. Il y a des commissaires fluviaux qui tourmentent les navigants, il y a les marins [les forces navales, NDLR]. La plupart des armateurs, pour éviter de faire face à ça la journée, préfèrent naviguer la nuit. »