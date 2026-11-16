Afrique: Match Sénégal/Soudan - Plus de 258 millions de F CFA de recettes enregistrés

Le match de football entre le Sénégal et le Soudan, disputé le jeudi 12 novembre dans le cadre de la 3e journée des qualifications à la CAN 2027, a généré des recettes estimées à 258 873 000 F CFA. L'annonce a été faite par la Fédération sénégalaise de football (FSF) à travers un communiqué rendu public vendredi soir.

Le retour de l'équipe nationale de football au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar a suscité un engouement exceptionnel de la part des supporters sénégalais. Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), sur 43 569 billets émis, 41 994 ont été vendus, soit un taux de remplissage de 96 %. Les recettes sont estimées à 258 873 000 F CFA.

« Ces recettes réalisées représentent d'ailleurs les meilleures recettes enregistrées dans le cadre de cette première expérience de billetterie 100 % digitale. En confiant toute la gestion de la billetterie à son partenaire Orange Sénégal, la FSF a opéré un choix stratégique dans une volonté de sécurisation des transactions et de maîtrise du circuit de distribution en réduisant au mieux les pratiques spéculatives autour des rencontres de la sélection », rapporte la FSF.

Un succès qui n'efface pas les couacs

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Toutefois, au-delà de ce bilan financier reluisant, la Fédération reconnaît que des dysfonctionnements ont été constatés. Elle cite des difficultés d'accès et de parking, un blocage du plan de circulation et des bousculades aux portes d'entrée, quelques minutes avant le coup d'envoi. Elle présente ses excuses aux supporters concernés.

« La FSF tient à rassurer qu'un premier bilan sera établi avec les différentes parties prenantes de la rencontre, dans le but de déterminer les raisons des difficultés d'accès et de parking, le blocage du plan de circulation et les bousculades dans les portes d'entrée à quelques minutes du coup d'envoi. Ce bilan complet sera rendu public. Il détaillera les mesures correctives prévues pour le prochain match à domicile », rassure la Fédération.