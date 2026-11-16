Ile Maurice: Les salariés rejettent la liquidation

Les travailleurs de World Knits Limited ont dit non à la liquidation de leur entreprise. Lors du scrutin organisé vendredi, 374 des 405 votes exprimés se sont prononcés contre, pour 31 en faveur. Selon Ashraf Peerbaccus, chef délégué syndical, ces derniers seraient surtout des créanciers extérieurs. La veille, une tentative similaire concernant Kline Textile, autre filiale du groupe, avait déjà échoué.

Derrière ce refus, une revendication claire : obtenir des garanties sur les salaires impayés, estimés entre quatre et six mois de rémunération, ainsi que sur les années de service et les compensations dues.

Les employés redoutent qu'une vente évoquée à Rs 450 millions à des investisseurs américains se fasse à leur détriment. «Nous ne voulons pas que les travailleurs perdent leurs années de service, leur emploi et leur bonus de fin d'année», insiste le syndicaliste. Le montant de Rs 28000 proposé via le Workfare Programme est jugé insuffisant pour des salariés comptant parfois 30 ans d'ancienneté.

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Les travailleurs bénéficient désormais du soutien pro bono d'un collectif d'avocats : Meᣵ Rama Valayden, Joanna Bérenger, Chetan Baboolall et Neelkanth Dulloo. Membres du Fron Militan Progresis, ils affirment toutefois que «toute aide est la bienvenue», au-delà des considérations politiques.

Sur le terrain, environ 98 % du personnel a été mis au chômage technique par l'administrateur. Quelques employés administratifs continuent néanmoins d'assurer les formalités douanières et les rapports destinés à la Mauritius Revenue Authority (MRA), sans être payés.

Interpellé au Parlement par le député Adrien Duval, le ministre du Travail, Reza Uteem, a indiqué être en contact avec la MRA concernant le Portable Retirement Gratuity Fund (PRGF). Le versement des sommes liées aux années de service dépend toutefois de la cessation d'emploi par l'administrateur. Le ministre a rappelé que Rs 55 millions avaient déjà servi à payer des salaires.

Les travailleurs espèrent désormais l'intervention du Premier ministre, également ministre des Finances, pour éviter une crise sociale et faire reconnaître des décennies de fidélité à leur juste valeur.