Ile Maurice: Un naufrage social à la cité Beau-Vallon

Un samedi comme les autres à Beau-Vallon. Le vent du Sud-Est souffle légèrement sur ce quartier. En ce début de matinée, l'atmosphère est paisible. La cité se réveille tranquillement. Pourtant, dans quelques heures, le petit quartier surnommé Titanic va se transformer en un carrefour de produits illicites.

Depuis la route principale menant vers Mahébourg, on ne perçoit presque rien des risques qui guettent la cité Beau-Vallon. Le terrain de basket-ball, le jardin d'enfants et le centre communautaire constituent les faces visibles de ce quartier. Mais en pénétrant dans la cité, plus précisément dans le secteur surnommé Titanic, l'atmosphère devient bien plus tendue et la circulation plus dense.

On y aperçoit de jeunes hommes qui errent, allant et venant sur ce bout de chemin à la recherche d'un «trasman pou koumans lazourne», nous explique Olivier (prénom fictif), un habitant de la localité.

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La cité Beau-Vallon s'est forgé une réputation de quartier «chaud». Il y a un peu plus de trois ans, les corps de trois hommes ont été découverts à l'arrière du centre communau- taire de la région. «C'était des gens d'ailleurs, qui venaient s'approvisionner en drogue ici. Parski ena tou isi. Sa lepok-la, ti ena enn lapoud roz ki ti pe vande. Dimounn ti pe sorti kat kwin pei pou vinn rod sa... e ena inn mor par overdoz ek sa deryer sant sosial», raconte Olivier. Titanic est connu comme le secteur le plus dangereux de la cité.

À l'origine, Titanic était le nom donné à une taverne clandestine de la cité, qui se transformait en maison de prostitution à la tombée de la nuit. D'une simple maison, le nom s'est progressivement étendu à tout un quartier, englobant trois rues de la cité Beau-Vallon.

«Zafer-la appel Titanic, parski kan al laba, dan tavern, sir ou pou koule laba. Ala kot non-la sorti. Apre lakaz-la inn vinn enn baz ladrog. Depi mo tipti mo konn sa lakaz la e ziska zordi zafer-la deroul alez. Ninport kiler to gagn ladrog... Zafer-la konplet... ena tou kalite ladrog», raconte Olivier.

Le trafic gagne du terrain

Aujourd'hui, le trafic de drogue serait encore plus répandu dans le quartier. Selon les habitants interrogés, nombreux sont ceux qui se sont lancés dans ce commerce illicite, attirés par l'argent facile, avant de devenir euxmêmes consommateurs et de sombrer dans l'addiction.

«Zordi enn ta lakaz isi vann ladrog. To vinn la dan tanto, pa gagn plas pou asize ou marse, bel trafik deroule... enn lanwit zafer-la pou donn bal la. Ladrog inn vinn sel distraktion dan landrwa», fait ressortir Cédric (prénom fictif).

Deux chaises installées dans la rue servent de point de consommation de drogue.

Selon lui, de nombreux jeunes de la cité se tournent vers le trafic plutôt que vers un emploi traditionnel. «To pran enn ros to avoyela... li pou tom lor enn trafikan ou enn konsomater... al konpran kouma Titanic ete», raconte Olivier. Si, autrefois, une seule maison contrôlait l'ensemble du trafic, aujourd'hui, selon ce dernier, on compterait au moins un trafiquant dans chaque rue de Titanic.

«Pena ras, kouler isi... zom, fam, zanfan zot tou dan mem bato, swa konsomater ou swa dan trasman. Trwakar zen dan yen isi», poursuit Olivier.

Les interventions policières sont fréquentes, notamment pour des délits liés aux agressions et à la drogue. Mais, selon les habitants, elles ne semblent pas perturber durablement les activités illicites. «Koumadir kouran sa. Kan li koupe tou zafer arete. Apre kan li revini tou zafer repran. Lapolis osi parey, kan zot vini, tou zafer trankil, kouma zot ale bal-la repran», résume Olivier.

L'aspect le plus inquiétant à Titanic reste le rajeunissement des personnes impliquées dans la consommation et le trafic de drogue. Selon Cédric, le plus jeune trafiquant de Beau-Vallon n'aurait que 13 ans. «Son père est un ancien trafiquant, il a suivi ses traces. Il a commencé par en consommer et a ensuite commencé à faire du trafic. Il a des jokers qui bossent pour lui pour vendre ses produits illicites», avance Cédric.

«Le baron n'est pas un habitant de la cité, mais il livre à tous les trafiquants de la cité. On trouve de tout ici, même de la cocaïne», ajoute Olivier.

Cette réputation de quartier à risque colle à la cité Beau-Vallon depuis des années. Pourtant, insistent nos deux interlocuteurs, le quartier ne se résume pas à la drogue. Il abrite également des habitants qui travaillent honnêtement et mènent une vie paisible. Malgré cela, les préjugés persistent. Certains jeunes rencontreraient ainsi des difficultés à trouver un emploi lorsqu'ils révèlent qu'ils viennent de ce secteur de Beau-Vallon.

Olivier et Cédric souhaitent avant tout que les enfants soient épargnés par les fléaux qui rongent leur quartier.

Tony Apollon : «On connaît la réalité de Titanic et on veut améliorer la situation des habitants»

«Ne mettez pas tout le monde dans le même panier.» Le député de la circonscription n° 12 (Mahébourg-Plaine-Magnien), Tony Apollon, souligne que la cité Beau-Vallon, particulièrement le quartier Titanic, souffre d'un laisser-aller depuis plusieurs années.

Selon lui, le travail entrepris sur le terrain ne portera pas ses fruits du jour au lendemain. Un important effort de sensibilisation et de prévention reste nécessaire pour améliorer la situation.

Avec l'aide des organisations non gouvernementales (ONG) et des habitants, l'élu se dit optimiste quant à la possibilité de faire évoluer les choses dans le bon sens. «On connaît la réalité du quartier Titanic et on veut améliorer la vie des habitants de la cité Beau-Vallon», affirme-t-il.