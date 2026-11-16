Ile Maurice: Black Cat Syndicate, les contours d'une nouvelle génération de barons

L'affaire du yacht Dreamer et les récentes saisies de cannabis à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam orientent les enquêteurs sur de nouvelles pistes explorées par les réseaux d'approvisionnement en drogue à Maurice. Dans le viseur : Black Cat Syndicate, une organisation présumée composée de jeunes hommes qui chercherait à prendre le contrôle de l'importation et de la distribution de stupéfiants sur le territoire.

Une nouvelle génération chercherait-elle à rebattre les cartes du trafic de drogue à Maurice ? Alors que plusieurs figures de l'ancienne école sont derrière les barreaux, un groupe de trois jeunes hommes serait soupçonné de vouloir prendre la relève avec ses propres méthodes. Son nom : Black Cat Syndicate.

Les renseignements recueillis font état d'une structure qui ne se limiterait pas à la distribution locale. Elle serait soupçonnée d'organiser l'importation de stupéfiants, et de contrôler, par l'intermédiaire de relais, leur acheminement vers des circuits de distribution.

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L'affaire du yacht Dreamer, qui a révélé l'ampleur des moyens mobilisés dans le transport maritime de cannabis, s'inscrit dans le contexte de ces investigations sur les réseaux d'approvisionnement. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre les ramifications des organisations susceptibles de commanditer ou de financer de telles opérations.

Le nom de Black Cat Syndicate est ainsi évoqué parmi les pistes concernant les réseaux qui chercheraient à contrôler l'arrivée de la drogue sur le territoire. Son éventuel rôle dans les différentes cargaisons et les liens entre les protagonistes restent toutefois à établir.

Mentoré par un «ancien»

Dans l'entourage de certains individus soupçonnés de graviter autour de Black Cat Syndicate, le nom d'un présumé trafiquant actuellement incarcéré à la prison de Phoenix revient avec insistance.

L'un des jeunes hommes concernés ne cachait pas, selon les informations recueillies, l'admiration qu'il voue à cet homme qui purge une sentence actuellement à la prison. Il le considérait comme son mentor, celui qui lui aurait permis de prendre de l'ampleur dans le milieu et de s'y faire une place.

Ce qui soulève plusieurs interrogations. Cet ancien aurait-il passé la main - méthodes, contacts et «savoir-faire» compris - à la nouvelle génération ? Les jeunes ont-ils repris les codes des anciens et les ont adaptés à leurs ambitions ?

Il ressort néanmoins des renseignements recueillis que cette nouvelle génération voudrait sortir de l'ombre de ses prédécesseurs. Elle chercherait à bâtir une structure plus puissante, avec ses propres circuits et ses propres règles.

Un lien avec l'affaire «Dreamer» ?

L'affaire du Dreamer - 1,5 tonne de cannabis volatilisés au nez et à la barbe de la National Coast Guard et l'Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu), au large de l'île Ronde, fin octobre - a rappelé que l'importation de stupéfiants à Maurice peut emprunter des circuits particulièrement complexes.

Cette affaire a également mis en évidence la nécessité de remonter au-delà des personnes présentes sur les embarcations. Derrière les équipages et les opérations de transport peuvent se trouver des organisateurs, des financiers et des intermédiaires chargés de coordonner la chaîne.

C'est précisément cette dimension qui intéresse les enquêteurs dans les investigations autour du Black Cat Syndicate. Le groupe est soupçonné de vouloir s'imposer dans l'importation de cannabis, en s'appuyant sur des protagonistes, commanditaires, relais et transporteurs, qui ne se connaîtraient pas entre eux et n'auraient pas d'informations sur l'input des uns et des autres.

L'hypothèse examinée est celle d'une organisation compartimentée, dans laquelle chaque intervenant aurait une tâche précise. Le transporteur ne connaîtrait pas forcément le destinataire final, tandis que les personnes chargées de la distribution pourraient ignorer l'identité de ceux qui financent les importations.

Il reste toutefois à établir un lien opérationnel entre Black Cat et l'affaire Dreamer. La présence de plusieurs réseaux dans le même marché ne suffit pas à démontrer qu'ils appartiennent à une seule et même organisation.

28,82 kilos de cannabis par les airs

Est-ce que ND, le Mauricien soupçonné d'être l'expéditeur de la cargaison de cannabis acheminée par le Dreamer, actuellement en Thaïlande, tient les rênes des mules ? Les deux interceptions réalisées à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, les 23 octobre et 2 novembre, constituent un autre volet important des investigations sur les circuits d'importation.

Le 23 octobre, Sia Guan Kueh, un ressortissant malaisien de 55 ans, est intercepté à son arrivée sur le vol EK709 en provenance de Dubaï. Les officiers de l'Adsu, en collaboration avec les services des douanes, découvrent 17 paquets de cannabis sous vide dans ses bagages. Le poids total s'élève à 17,88 kilos.

Dix jours plus tard, le 2 novembre, une nouvelle interception intervient au même aéroport. Teck Meng, un ressortissant malaisien de 30 ans exerçant comme agent de sécurité, arrive aussi à bord du vol EK709 en provenance de Dubaï.

À 14 h 35, les officiers découvrent dans ses bagages dix sachets en plastique noir, scellés à chaud, contenant 10,94 kilos de cannabis. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à Rs 16,41 millions.

Les enquêteurs saisissent également son passeport, trois cartes d'embarquement correspondant aux vols TG404, EK371 et EK709, l'étiquette de son bagage ainsi que plusieurs devises étrangères : livres sterling, dollars américains, dollars singapouriens, dollars taïwanais, ringgits malaisiens, wons sud-coréens et bahts thaïlandais.

Une opération de livraison contrôlée est déclenchée le jour même, dans l'espoir d'identifier les destinataires présumés. Elle est cependant annulée le lendemain. Le suspect est placé en détention au poste de police de Vallée-des-Prêtres.

Au total, les deux saisies représentent 28,82kilos de cannabis. La répétition du même vol d'arrivée, en provenance de Dubaï, constitue un élément qui mérite d'être examiné. Les enquêteurs doivent notamment déterminer si les deux hommes ont été recrutés par les mêmes intermédiaires et si leurs cargaisons étaient destinées au même réseau.

Au-delà de l'importation, les méthodes de fonctionnement attribuées à Black Cat Syndicate soulèvent d'autres interrogations. Les renseignements disponibles évoquent une modernisation des circuits financiers, des mécanismes de blanchiment et des méthodes de distribution. L'organisation présumée chercherait à limiter le nombre de personnes disposant d'informations sur les opérations, afin de réduire les risques de fuite.

L'argent serait au centre de ce dispositif. Les services, les contacts et les intermédiaires auraient chacun leur prix. Les enquêteurs devront notamment examiner les éventuels circuits financiers, les prête-noms et les personnes susceptibles de faciliter la circulation des fonds.

Des tentatives présumées de corruption sont également évoquées. Le groupe chercherait-il à disposer de relais au sein des institutions pour être informé des opérations de surveillance et des interventions de l'Adsu ?

Le nom de ND est également évoqué parmi les pistes entourant les importations de cannabis et autres drogues. Son éventuel rôle, tout comme ses liens avec le Black Cat Syndicate, reste à établir.

Les téléphones, les communications, les déplacements et les éventuelles transactions financières pourraient permettre aux enquêteurs de reconstituer les différentes étapes des opérations. Il s'agit surtout de déterminer qui commande les cargaisons, qui les finance, qui organise leur arrivée et qui contrôle leur distribution une fois la drogue sur le territoire.

Car derrière les transporteurs arrêtés à l'aéroport et les équipages impliqués dans les opérations maritimes, les véritables organisateurs restent souvent difficiles à identifier.