Ile Maurice: Questions à... Ved Luchmun - «Notre ambition est de faire du pays une véritable plateforme productive, capable d'exporter»

Tout a commencé dans un local de 160 pieds carrés à Union Park, avec deux employés et 500 kilos de bananes par mois. Aujourd'hui installée àLaFlora, Foods Worth Co. Ltd transforme des produits locaux en snacks, pickles et fruits déshydratés, sous la marque Maubon. Son Managing Director, Ved Luchmun, participera au US-Africa Business Summit, organisé à Maurice du 6 au 9 décembre. Il confie ses attentes et sa vision des marchés américain et africain.

Présentez-nous Foods Worth Co. Ltd et sa marque Maubon...

Foods Worth Co. Ltd a été créée en 1992. Notre métier, c'est de développer, de fabriquer et de promouvoir des produits alimentaires de qualité. Nous fabriquons des chips de banane à partir de fruits cultivés localement, des pickles, des chips de pomme de terre et des fruits tropicaux déshydratés, achetés auprès de planteurs mauriciens. Nous développons aussi de nouveaux produits alimentaires et des boissons, pour le marché local comme pour l'export.

Aujourd'hui, l'entreprise emploie environ 25personnes et soutient indirectement 16autres personnes, à travers les activités dans les champs. Nous croyons fortement à la valorisation des produits agricoles locaux, au soutien aux planteurs mauriciens et au développement de l'industrie locale de transformation alimentaire.

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Notre ambition n'est pas seulement de servir le marché mauricien, mais de faire de Maubon une marque mauricienne reconnue, avec un potentiel international. Nous sommes fiers de montrer qu'une PME locale peut rivaliser sur les marchés internationaux.

Pourquoi participer au U.S.-Africa Business Summit ?

C'est une occasion importante pour nous de renforcer nos relations d'affaires à l'international et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales. Nous voulons surtout rencontrer des entreprises américaines et africaines, découvrir des produits innovants, identifier des fournisseurs potentiels et explorer de nouveaux partenariats, notamment dans la distribution.

Notre objectif est d'établir des contacts directs, d'échanger des connaissances et de repérer des opportunités d'importation, d'exportation et de développement de nouveaux produits, en fonction de la demande. Mon expérience m'a appris que les rencontres en face à face ont énormément de valeur. Elles permettent de créer la confiance, de comprendre les attentes de chacun et de bâtir des relations commerciales sur la durée.

Vous avez déjà participé à des missions commerciales aux États-Unis. Qu'en avez-vous retiré ?

Cela s'inscrit dans nos efforts continus. Avec le soutien de l'USDA (NdlR : le département américain de l'Agriculture) et de son Foreign Agricultural Service, j'ai pu participer à plusieurs rencontres d'affaires et missions commerciales. En mars 2025, à Miami, j'ai pris part à des rencontres du secteur de l'alimentation et des boissons, où nous avons rencontré des fournisseurs, découvert de nouveaux produits et exploré des partenariats possibles.

En mai 2026, j'étais à Las Vegas pour une Reverse Trade Mission de l'USDA, qui nous a permis de rencontrer d'autres entreprises américaines. Ces expériences ont renforcé notre intérêt pour l'importation de produits alimentaires américains innovants à Maurice et aux Seychelles.

Quel potentiel voyez-vous en Afrique et aux États-Unis ?

Les États-Unis offrent d'énormes possibilités, avec leurs technologies alimentaires innovantes, leurs fabricants bien établis, leurs fournisseurs de qualité et un marché de consommateurs très varié. Nous voulons notamment faire venir des produits alimentaires américains innovants à Maurice, aux Seychelles et dans le reste de l'océan Indien. Côté africain, je vois des possibilités de développer des réseaux de distribution régionaux, de promouvoir des produits fabriqués localement et de nouer des partenariats avec des entreprises sur tout le continent.

Notre stratégie est de positionner Maurice comme une plateforme qui relie les fournisseurs internationaux aux marchés africains et de l'océan Indien. Nous voulons surtout développer nos activités dans la transformation alimentaire, les snacks, les pickles et les fruits tropicaux déshydratés, tout en continuant à explorer des produits innovants en fonction de la demande des consommateurs. Je crois que le pays a la position géographique, l'environnement des affaires et le potentiel entrepreneurial pour jouer un rôle beaucoup plus fort dans le commerce international.

Quel rôle joue l'American Chamber of Commerce in Mauritius pour une PME comme la vôtre ?

La chambre de commerce américaine joue un rôle important dans le renforcement des liens commerciaux et économiques entre Maurice et les États-Unis. Elle offre une vraie plateforme pour le réseautage, les discussions d'affaires, le partage d'informations et le développement de partenariats entre entreprises américaines et mauriciennes. Pour une PME comme la nôtre, c'est particulièrement précieux. Je pense que l'AmCham peut encourager davantage d'entreprises mauriciennes à se tourner vers les États-Unis.

Quel message adressez-vous aux autres PME mauriciennes ?

Il est simple : n'hésitez pas à explorer les opportunités à l'international. Parfois, une seule rencontre peut ouvrir la porte à une nouvelle opportunité. J'encourage vivement les PME mauriciennes à s'inscrire, à participer et à profiter pleinement de cet événement.

Que représente ce sommet pour l'avenir de votre entreprise ?

Nous attendons ce sommet avec impatience, pour les nouvelles relations d'affaires, les idées et les coopérations qu'il pourra apporter.