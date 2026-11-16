TUNIS — Après quatre jours de débats, de conférences et de lectures critiques intenses réunissant 19 créateurs, chercheurs, auteurs et universitaires issus de divers pays arabes, la 4e édition du Forum de Tunis du Roman Arabe s'est achevée à la Cité de la Culture Chedli Klibi. Cette rencontre s'est tenue sous le thème évocateur : « Le Roman Vert : Représentations de la réalité et horizons de la narration »

Lors de la séance de clôture, le directeur de la Maison du Roman, Younes Soltani, a souligné que la littérature ne constitue plus un simple divertissement esthétique coupé des enjeux de son temps, mais s'affirme désormais comme un véritable rempart pour la planète, exhortant les jeunes romanciers à s'emparer des thématiques environnementales et appelant les critiques à développer de nouveaux outils d'analyse textuelle pour explorer la relation dialectique entre l'humain et son milieu.

Il a présenté une synthèse des idées et recommandations issues des interventions des participants, exprimant l'espoir qu'elles servent de feuille de route pour l'avenir.

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Parmi celles-ci figure l'appel à encourager les jeunes écrivains et romanciers à s'intéresser davantage au « roman environnemental » et à utiliser la narration pour sensibiliser aux enjeux de la durabilité et de la protection de la nature.

Il a également invité les critiques et les chercheurs à accompagner cette dynamique en développant des outils de « critique environnementale » (écocritique), permettant une nouvelle lecture des textes narratifs qui mette en lumière la relation dialectique entre l'être humain et son environnement.

En conclusion des recommandations formulées dans son allocution, il a souligné la nécessité de renforcer les partenariats entre les institutions culturelles et les associations environnementales, afin de lancer des prix littéraires et des initiatives éditoriales qui soutiennent la « littérature verte » et contribuent à la faire connaître auprès des lecteurs.

Les travaux de cette dernière session ont été ouverts par l'universitaire Saadia Ben Salem à travers une analyse du roman Seif al-Sawwan de l'écrivain Nasr Belhaj Betaieb, lauréat du prix Comar d'Or, qui explore la relation complexe entre l'homme, la terre et la mémoire des espaces désertiques.

L'écrivain syrien Housheng Ossi a ensuite analysé la présence de la nature dans les mythologies et les textes sacrés en s'appuyant sur les travaux de référence du critique américain Lawrence Buell, tandis que la romancière et journaliste omanaise Huda Hamad a mis en exergue l'osmose organique entre les personnages et l'environnement dans l'oeuvre de Zahran Alqasimi, et que l'écrivain libanais Mohammed Tarzi s'est penché sur les ravages de l'écocide à Jabal Amel au Sud-Liban en comparant les visions d'Abdul Rahman Mounif et d'Andrey Kokotyukha.

Ce panorama riche et diversifié a également fait entendre les voix de nombreux intellectuels, à l'instar de Mohamed Elkadhi sur le roman Henna de Mohamed Bardi, de Seddik Haj Ahmed Ziwani sur les narrations sahariennes, de Mekfoula Mint Agatt sur l'expérience mauritanienne, et du Yéménite Mujib Al-Rahman Al-Wusabi disséquant la violence éco-culturelle dans le roman Zorba al-Yemeni, aux côtés des contributions d'Amel Mokhtar, d'Aymen Dabboussi, d'Ali Lafta Saeed, de Leila Al-Mutawa et de Hayet Errais.

Les esthétiques du lieu et les mémoires paysagères ont par ailleurs été amplement débattues à travers les interventions de l'écrivain palestinien Tawfiq Fayyadh, commenté par le jeune chercheur Ahmed Al-Qarinawi à propos de La Rue Jaune, de l'Égyptien Waheed Al-Tawila, du Koweïtien Saud Al-Sanousi et de son appel « Qu'elle soit bleue », ainsi que du Jordanien Yahya Al-Qaissi, analysant le roman Al-Bostaniyoun « Les Jardiniers : Au sud-est, là où sont les arbres ») de Bouthainah Al Issa.

Les mutations écologiques, maritimes et sahariennes ont également trouvé écho sous la plume et la parole de Monia Labidi à propos d'Emna Rmili, de Jamal Fayez sur les mutations post-pétrolières au Qatar, de Reem Al-Kamali sur l'humanisation de l'eau à Abou Dhabi, de Younes Shaaban Al-Fanadi, de Rabiaa Raihan évoquant Safi et Qasr Al-Bahr, et de Tarek Eltayeb.

La manifestation s'est enfin conclue par des rencontres-dédicaces et des échanges chaleureux entre le public et les écrivains Mohammed Tarzi et Saud Al-Sanousi à la Cité de la Culture, couronnant avec éclat cette édition dédiée à l'avenir de notre écosystème littéraire.