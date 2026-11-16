Congo-Kinshasa: XXe Sommet de la Francophonie - Le Président de la République est arrivé à Phnom Penh

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé, ce samedi 14 novembre, à Phnom Penh, au Cambodge, dans le cadre du XXe Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), prévu du 15 au 16 novembre.

Les discussions, placées sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable » rassemblent 90 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie pour renforcer le dialogue diplomatique et prévenir les conflits dans l'espace francophone.

À l'aéroport international Techo, le Chef de l'État a été reçu par les autorités cambodgiennes et les membres de la délégation congolaise.

La succession au poste de Secrétaire général de l'OIF figure parmi les dossiers majeurs de ce sommet. Quatre personnalités sont ainsi en lice dont la candidate présentée par la République démocratique du Congo, Madame Juliana Amato Lumumba.

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Lors de la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, la République démocratique du Congo a indiqué sa disposition à retirer la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba en vue de favoriser l'émergence d'un consensus autour d'une candidature rassembleuse.

Le geste posé par la RDC appelle à une réciprocité indispensable pour permettre l'émergence d'une candidature véritablement consensuelle au nom d'une démarche collective. Le choix du prochain Secrétaire général interviendra ce lundi 16 novembre, à l'issue des consultations entre les délégations des pays membres.

Le programme du Chef de l'État comprend, outre les différentes séances de travail du Sommet, des échanges bilatéraux avec plusieurs personnalités, dont le Roi du Cambodge.

Pour la République démocratique du Congo, ce XXe Sommet de la Francophonie représente un rendez-vous diplomatique important, tant pour la mobilisation de ses partenaires face à la guerre d'agression menée par le Rwanda dans l'Est du pays que pour la défense de ses intérêts au sein de l'espace francophone.

À travers sa participation, Kinshasa entend également peser davantage dans les orientations de l'OIF et promouvoir une coopération renforcée autour des questions de paix, de sécurité et de développement.