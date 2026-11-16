Maroc: Le Festival national du théâtre des jeunes célèbre la créativité et l'expression des nouvelles générations

Le Festival national du théâtre des jeunes s'est ouvert, vendredi à Fès, avec la participation de 12 troupes représentant différentes régions du Royaume, autour du thème « Le théâtre des jeunes... miroir de la société et langage des générations ».

Organisé par le ministère délégué chargé de la Jeunesse, ce rendez-vous culturel vise à promouvoir la pratique théâtrale auprès des jeunes, à encourager l'expression artistique et à accompagner l'émergence de nouveaux talents, tout en renforçant la contribution du théâtre à l'animation culturelle et à l'éducation aux valeurs citoyennes.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur régional de la jeunesse à Fès-Meknès, Ismail Hamraoui, a souligné le caractère exceptionnel de cet événement, qui témoigne de l'intérêt accordé par le département de la Jeunesse à l'accompagnement des initiatives créatives des jeunes.

M. Hamraoui a précisé que cette manifestation s'inscrit dans le cadre du programme des festivals nationaux de la jeunesse, mis en oeuvre par la Direction de la jeunesse, qui considère l'investissement dans les jeunes comme le meilleur pari sur l'avenir.

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Il a, à cet égard, mis en avant le rôle des maisons de jeunes, des clubs et des associations en tant que véritables pépinières de talents et espaces de formation de la personnalité et d'ancrage des valeurs de citoyenneté, rappelant que plusieurs figures ayant marqué le théâtre marocain ont fait leurs premiers pas sur les scènes de ces établissements avant de rayonner aux niveaux arabe et international.

Le directeur régional a également relevé que le théâtre constitue une véritable école de vie, permettant aux jeunes de développer l'écoute, l'esprit d'équipe, le respect des règles et l'audace de l'expression, tout en les sensibilisant aux grandes questions de société par le langage artistique.

Revenant sur le thème de cette édition, il a indiqué que le théâtre se veut à la fois un miroir des préoccupations de la jeunesse et un langage fédérateur entre les générations, comme en témoigne la diversité des oeuvres proposées, qui mobilisent différentes expressions artistiques et linguistiques du Royaume, notamment la Darija, l'amazighe, la hassanie et l'arabe classique.

De son côté, Rida Bouayad, chef du service des activités et des programmes des établissements de jeunes, a indiqué que le Festival national du théâtre des jeunes s'est affirmé, depuis sa création, comme un espace privilégié de détection et de valorisation des talents artistiques émergents.

Il a souligné que le théâtre dépasse la seule dimension du spectacle pour constituer une véritable école de vie et un espace d'expression et de dialogue, contribuant à la transmission des valeurs de tolérance, de citoyenneté et d'action collective.

Dans cette perspective, il a mis en avant l'importance qu'accorde le département de la Jeunesse au théâtre en tant qu'outil d'accompagnement des jeunes et de valorisation de leurs potentialités, précisant que les efforts du ministère portent aussi bien sur le soutien à la formation que sur la mise à disposition d'espaces propices à l'expression, à l'imagination et à la création.

Ces établissements sont ainsi appelés à devenir de véritables plateformes dédiées à l'initiative des jeunes, à l'émergence des talents et à leur participation active à la vie culturelle, a-t-il souligné.

La cérémonie d'ouverture a également été marquée par la présentation des troupes participantes et des membres du jury, présidé par le chercheur Saïd Naji, qui a souligné, dans une déclaration à la presse, que ce festival constitue une tradition artistique qui se perpétue depuis plusieurs années au Maroc.

Il a, dans ce sens, mis en exergue le rôle des établissements de la jeunesse dans l'émergence de rendez-vous artistiques et la structuration de mouvements créatifs dans différents domaines, notamment le cinéma, le théâtre et les arts plastiques.

La cérémonie a également donné lieu à un hommage rendu à quatre figures de la scène artistique nationale, à savoir Latifa Ahrar, Yassine Ahjam, Amine Nassour et Saïd Zouichi, en reconnaissance de leurs parcours et de leurs contributions au développement du théâtre marocain.