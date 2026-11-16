Congo-Kinshasa: OIF - La RDC retire la candidature de Juliana Lumumba

La République démocratique du Congo privilégie la voie du consensus dans la course au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Dans un communiqué du ministère des Affaires Etrangères, publié ce samedi 14 novembre 2026 à l'issue de la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, Kinshasa se dit disposée à envisager le retrait de la candidature de Juliana Amato Lumumba afin de favoriser l'émergence d'une candidature de consensus. La RDC annonce également sa disponibilité à examiner une démarche commune en faveur de Dacian Cioloș, candidat présenté par la Roumanie.

Face aux tensions apparues dans l'actuel processus de désignation du prochain Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie, la République démocratique du Congo affirme avoir choisi d'agir dans un esprit de responsabilité et d'apaisement. Elle réaffirme son attachement à une Francophonie fondée sur la solidarité et le dialogue.

Le gouvernement congolais indique que cette démarche vise à contribuer au dépassement des divergences et à favoriser la recherche d'une solution consensuelle dans l'intérêt supérieur de l'organisation.

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Le document précise qu'à l'issue de consultations menées avec la Roumanie, la RDC s'est déclarée disposée à envisager le retrait de la candidature de Juliana Amato Lumumba et à examiner une démarche commune en faveur de Dacian Cioloș, candidat soutenu par Bucarest.

Selon le communiqué, cette initiative s'inscrit dans une logique de rapprochement des positions et a pour objectif de créer les conditions d'un consensus aussi large que possible entre les États et gouvernements membres de la Francophonie.

Toutefois, la RDC souligne que cette ouverture ne peut produire ses effets que dans un cadre partagé. Elle estime que les autres candidats ainsi que les États qui les soutiennent sont également appelés à faire preuve de responsabilité, de souplesse et d'esprit de compromis afin de permettre l'émergence d'une candidature véritablement consensuelle à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Sans plus tarder, le candidat roumain a salué la décision de la RDC sur X :

« Mes remerciements à la RDC pour sa confiance en ma vision et son engagement pour un consensus. Sortons de la logique de compétition pour entrer dans la coopération. Merci aussi à Mme @JulianaLumb pour son attachement à l'unité de la Francophonie. Le dialogue reste ouvert à tous".