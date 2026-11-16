Afrique: L'OIF reporte à 2027 l'élection de son secrétaire général sur fond de tensions entre Kigali et Kinshasa

Faute de consensus entre ses États membres, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a décidé, lundi 16 novembre 2026, de reporter d'un an l'élection de son prochain secrétaire général. Réunis à Phnom Penh, au Cambodge, les dirigeants francophones ont opté pour une solution de compromis permettant à la Rwandaise Louise Mushikiwabo de rester provisoirement en fonction. Une décision inédite qui révèle les profondes divisions diplomatiques au sein de l'organisation, notamment entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Le 20e Sommet de la Francophonie s'est achevé à Phnom Penh sur une décision exceptionnelle. Alors que les États membres devaient désigner le prochain dirigeant de l'organisation, les négociations diplomatiques n'ont pas permis de dégager une candidature consensuelle. Plutôt que de procéder à un scrutin susceptible d'accentuer les divisions, les délégations ont choisi de reporter l'élection à 2027.

Selon les informations rapportées par l'Agence France-Presse (AFP), cette décision intervient après deux jours d'intenses tractations entre les États membres, dans un contexte de fortes tensions entre Kinshasa et Kigali.

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La secrétaire générale sortante, Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2018 et candidate à un troisième mandat, conservera ses fonctions pendant cette période transitoire. Le Rwanda s'est toutefois engagé à ne présenter aucun candidat lors du prochain scrutin.

La rivalité entre la RDC et le Rwanda au cœur du blocage

Derrière cette impasse institutionnelle se dessine une confrontation diplomatique qui dépasse largement les enjeux de gouvernance de la Francophonie.

La République démocratique du Congo s'opposait fermement à un troisième mandat de Louise Mushikiwabo, ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères. Cette opposition s'inscrit dans un contexte de relations particulièrement tendues entre les deux pays, en raison notamment du conflit persistant dans l'est de la RDC.

Kinshasa accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23, actif dans les provinces orientales congolaises. Des accusations que le Rwanda rejette.

Les autorités congolaises avaient averti qu'une nouvelle reconduction de Louise Mushikiwabo pourrait conduire la RDC à quitter l'OIF. Une menace lourde de conséquences pour une organisation dont le continent africain constitue le principal bassin démographique et l'un des moteurs de croissance linguistique.

Avec environ 57,3 millions de locuteurs francophones, la RDC occupe une place majeure au sein de l'espace francophone mondial. Son éventuel retrait aurait constitué un nouveau revers pour l'institution, déjà confrontée au départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger en 2025.

Quatre candidatures, aucun consensus

Quatre personnalités étaient initialement en lice pour prendre la direction de l'organisation : Louise Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Amato Lumumba, fille de Patrice Lumumba, l'ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș et l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Bâ.

Face aux divergences, plusieurs initiatives diplomatiques ont été entreprises pour éviter une élection conflictuelle.

La France et le Canada, principaux contributeurs financiers de l'OIF, ont notamment plaidé pour une solution consensuelle. Paris a également tenté de favoriser un rapprochement des positions, tandis que la RDC s'était déclarée disposée à envisager le retrait de sa candidate au profit d'une solution de compromis.

Ces démarches n'ont toutefois pas suffi à rapprocher les positions avant la clôture du sommet.

Les 53 États et gouvernements membres de plein droit, sur les 90 que compte l'organisation, ont finalement renoncé à organiser un vote à bulletin secret, privilégiant une période supplémentaire de négociations.

Un compromis inédit pour préserver l'unité

Depuis la création du poste de secrétaire général en 1997, l'OIF avait toujours privilégié la désignation de ses dirigeants par consensus.

Boutros Boutros-Ghali, Abdou Diouf, Michaëlle Jean et Louise Mushikiwabo avaient ainsi accédé à cette fonction sans qu'un affrontement électoral de cette nature ne conduise à un report.

La décision prise à Phnom Penh constitue donc un précédent institutionnel important.

Pour les États membres, l'enjeu était d'éviter qu'une compétition pour la direction de l'organisation ne débouche sur une fracture diplomatique durable.

La présidence française a salué une décision traduisant la volonté des membres de préserver leur capacité à trouver un compromis. De son côté, Kinshasa a accueilli favorablement cette issue, considérée comme une solution permettant d'éviter une rupture immédiate.

L'Afrique au centre des équilibres francophones

Au-delà des tensions entre la RDC et le Rwanda, cette crise de succession soulève une question plus large : celle de la place et de l'influence du continent africain dans la gouvernance de la Francophonie.

L'Afrique représente aujourd'hui une part essentielle des populations francophones et concentre une grande partie des perspectives de développement de la langue française.

Cette réalité démographique confère aux États africains un poids stratégique dans les orientations futures de l'organisation, qu'il s'agisse de coopération économique, d'éducation, de transformation numérique, de mobilité des jeunes ou de diplomatie multilatérale.

Mais les divergences politiques entre certains États membres illustrent également les difficultés à transformer ce poids démographique en positions diplomatiques communes.

La succession de Louise Mushikiwabo apparaît ainsi comme un révélateur des rapports de force qui traversent l'espace francophone, entre aspirations africaines, intérêts nationaux et recherche d'équilibres internationaux.

2027, une échéance décisive pour l'avenir de l'OIF

Le report de l'élection offre à la Francophonie un délai supplémentaire pour dépasser ses divisions. Il ne règle cependant pas les désaccords politiques qui ont conduit à cette situation.

L'organisation devra désormais concilier plusieurs impératifs : préserver l'adhésion de ses membres, restaurer la confiance entre les délégations et garantir un processus de succession accepté par tous.

Au-delà du choix d'une personnalité, c'est la capacité de l'OIF à demeurer un espace de dialogue et de coopération malgré les crises diplomatiques qui sera mise à l'épreuve.

Dans un environnement international marqué par la multiplication des tensions géopolitiques, la Francophonie devra également démontrer sa pertinence sur les grands enjeux contemporains, de la paix et de la stabilité à l'éducation, au développement économique et à la transformation numérique.

En repoussant son choix à 2027, l'OIF a évité une confrontation électorale immédiate. Reste désormais à savoir si cette année supplémentaire permettra de construire un consensus durable ou si elle ne fera que différer les divisions qui traversent l'espace francophone.